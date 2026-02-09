CIK BiH objavio rezultate: Karan osvojio najviše glasova na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je večeras rezultate prijevremenih predsjedničkih izbora u Republici Srpskoj prema kojima je SNSD-ov kandidat Siniša Karan osvojio 224.384 glasova, dok je SDS-ov kandidat Branko Blanuša osvojio 213.513 glasova.

Kandidat Saveza za novu politiku Dragan Đokanović osvojio je 2.028 glasova ili 0,46 odsto, kandidat Ekološke partije Republike Srpske Nikola Lazarević 1.660 ili 0,37 odsto, nezavisni kandidat Igor Gašević 1.364 ili 0,31 odsto i nezavisni kandidat Slavko Dragičević 1.068 ili 0,24 odsto.

Objavljeni rezultati CIK-a su zbir rezultata današnjih ponovljenih izbora i izbora održanih 23. novembra.

U Republici Srpskoj danas su održani ponovljeni prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 osnovnih izbornih jedinica.

Izbori su ponovljeni na pojedinim biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.

Pravo glasa na ponovnim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske imalo je 84.474 birača, a glasalo je 41.826 ili 49,51% birača.

Izbori su ponovljeni zbog utvrđenih brojnih nepravilnosti na izborima održanim 23. novembra.

