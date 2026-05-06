U dokumentu, o kojem će se raspravljati 12. maja, Schmidt ukazuje na blokade državnih institucija, jačanje secesionističke retorike, izostanak reformi i ozbiljne izazove koji prijete stabilnosti Bosne i Hercegovine.

Političke blokade urušavaju institucije

Iako je sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini, prema ocjeni visokog predstavnika, trenutno pod kontrolom, Schmidt naglašava da političke tenzije i duboke podjele ozbiljno opterećuju funkcionisanje države. Posebno ističe stabilizirajuću ulogu međunarodnih snaga EUFOR-a, ali upozorava da unutrašnje političke blokade sve više urušavaju kapacitet institucija da odgovore na ključne izazove.

U izvještaju se navodi da domaći politički lideri u proteklom periodu nisu pokazali spremnost za konstruktivan dijalog niti za postizanje kompromisa o pitanjima od državnog značaja. Zbog toga Bosna i Hercegovina bilježi zastoj na evropskom putu, dok reformski procesi ostaju blokirani.

Jedno od ključnih otvorenih pitanja ostaje državna imovina, za koju Schmidt upozorava da je postala ozbiljna kočnica ekonomskom razvoju i investicijama. Navodi da brojni infrastrukturni projekti stoje zbog neriješenih pravnih odnosa, što dugoročno dodatno slabi razvojni potencijal zemlje.

Posebnu pažnju Schmidt je u izvještaju posvetio blokadama u državnim institucijama. Upozorava da su političke opstrukcije u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine zaustavile donošenje važnih zakona, uključujući i one koji su ključni za napredak prema Evropskoj uniji (EU). Istovremeno, navodi da se sve češće dovodi u pitanje funkcionalnost države, uz pokušaje prebacivanja nadležnosti sa državnog nivoa na niže nivoe vlasti.

Antiustavno djelovanje Dodika

Značajan dio izvještaja odnosi se na djelovanje smijenjenog predsjednika entiteta Republika Srpska, lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika. Schmidt upozorava na nastavak zapaljive političke retorike, posebno poruka koje produbljuju etničke podjele i dovode u pitanje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Kao posebno zabrinjavajuće ocjenjuje narative o političkom ujedinjenju sa Srbijom i insistiranje na konceptu “jedinstvenog srpskog naroda”, što, kako navodi, dodatno destabilizira političke prilike u zemlji.

Visoki predstavnik upozorava i na inicijative koje se odnose na moguće novo teritorijalno preuređenje zemlje, uključujući ideje o formiranju trećeg entiteta, ocjenjujući da takve poruke produbljuju nepovjerenje među narodima i dodatno komplikuju ionako osjetljiv politički ambijent.

U sigurnosnom dijelu izvještaja problematizira se i međunarodna policijska saradnja RS mimo državnih institucija, uključujući saradnju s mađarskim sigurnosnim strukturama, za koju Schmidt navodi da otvara ozbiljna ustavna i pravna pitanja.

Finansijski sporovi i pritisci na novinare

Izvještaj se osvrće i na ekonomske blokade, upozoravajući na zastoje u radu Uprave za indirektno oporezivanje, neriješene finansijske sporove između entiteta, kao i neiskorištena sredstva od akciza koja koče realizaciju važnih infrastrukturnih projekata.

Posebno su izdvojeni problemi u medijskom i kulturnom sektoru. Schmidt upozorava na tešku finansijsku situaciju BHRT-a, političke pritiske na novinare, ali i neriješen status ključnih državnih kulturnih institucija, što dugoročno ugrožava kulturni identitet i institucionalni kontinuitet zemlje.

Zaključno, Schmidt poručuje da Bosna i Hercegovina ulazi u period ozbiljnih političkih iskušenja. Bez suštinskog dijaloga, deblokade institucija i jasnog opredjeljenja za reforme, upozorava, zemlja bi mogla ući u još dublju institucionalnu i političku krizu.

(Vijesti.ba)