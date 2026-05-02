Christiane Amanpour : “Amerika ne može natjerati Iran na kapitulaciju! BiH u VELIKOJ OPASNOSTI!” (Video)

02 Maja
07:30 2026
Christiane Amanpour, svjetski poznata televizijska novinarka i reporterka, čija je karijera neraskidivo vezana za CNN, a danas i za PBS, bila je večerašnja gošća “Centralnog dnevnika”. Amanpour je uglednu reportersku reputaciju stekla izvještavajući iz najopasnijih ratnih zona – uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Njeni zapisi i izvještavanje iz opkoljenog Sarajeva postali su jedno od najvažnijih ratnih svjedočanstava tog vremena.

U EKSKLUZIVNOM razgovoru sa Alijem Hadžifejzovićem, analizirala je aktuelne međunarodne odnose te detektirala uzročnike tekućih globalnih kriza, ali i ponudila “novo svjetlo” za političke “dogovore”.

Amanpour: „Izrael je u startu uvjeravao Trumpa da će cijeli režim u Iranu pasti ako ubiju vrhovnog vođu Alija Khameneija i njegovo cijelo vrhovno zapovjedništvo, vojska, obavještajne službe i političari… POGRIJEŠILI SU!

Hadžifejzović: „Ko profitira od rata u Iranu? Zašto Ukrajina sve rapidnije gubi pažnju Zapada? Je li Balkan, odnosno Bosna i Hercegovina ponovo u ‘političkom vakuumu’?“

Amanpour: “Svaki dan rata u Iranu loš je dan za Ukrajinu jer svjetska pažnja nije usmjerena na mirovne pregovore između Rusije i Ukrajine! Ukidanje sankcija na naftu iz Rusije pomaže Rusiji da napuni kovčeg ratnog plijena. Kina profitira jer su SAD umiješane u ovaj rat, dok im je pažnja odvraćena od politike prema Kini. Kada pažnja Zapada nije usmjerena na Balkan, možete imati sve vrste prikrivenog oportunizma!

“Rat izbora”: Koje ciljeve Trump želi postići u Iranu?

Amanpour: “Pitanje ‘Šta je cilj?’ je jako dobro pitanje, jer je ovaj rat okarakterisan kao ‘rat izbora’. Nije postojala neposredna prijetnja SAD-u, a predsjednik Trump je zaratio s Iranom. Očito je da su Izrael i premijer Izraela, Benjamin Netanyahu, željeli uraditi ovo – da sruše režim u Iranu već decenijama.”

– Ko su najveći ratni profiteri?

Amanpour: “Rusija puni kovčeg ratnog plijena, a Kina ima korist svakog dana američke umiješanosti u rat! Čak i tvrdolinijaši u Iranu imaju koristi.”

Kako je Zapad “zavrnuo uši” Ukrajini? Trump je samo Putinov “izvršilac radova”?!

Amanpour: “Zapad nikada nije dao dovoljno oružja Ukrajini kako bi pobijedila – samo dovoljno da ne izgubi. Trump, u ovom pogledu, već obavlja posao za Putina.

” Ko želi “razbiti” nezavisnost Bosne i Hercegovine?

Amanpour: “U trenutku kada oči diplomatije Zapada nisu uprte na balkansku regiju, možete imati sve vrste prikrivenog oportunizma. Susjedi nisu odustali od ideje inkorporiranja i potkopavanja Republike Bosne i Hercegovine. Oni koji bi željeli nauditi nezavisnosti BiH sada imaju veće šanse.”

“Iranski narod nije neprijatelj! Iranski narod nikada nije bio neprijatelj!”, zaključila je Amanpour na kraju razgovora.

(Face TV)

 

