Christian Schmidt odgovorio Komšiću: Ja odluke donosim sam

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Christian Schmidt, odbacio je u petak optužbe što ih je dan ranije na njegov račun na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a iznio predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić koji je izjavio kako Schmidt odluke donosi pod utjecajem iz Zagreba odnosno lobiranja premijera Andreja Plenkovića.

“Ja svoje odluke donosim sam. Neki su zadovoljni, neki nisu, ali dugoročno bi ih svi trebali prihvatiti. Moj posao je ispraviti nešto što ne funkcionira”, kazao je Schmidt gostujući u programu javnog servisa BHT 1.

Komšić se u New Yorku obrušio na Schmidta zbog intervencije kojom je on u oktobru 2022. godine izmijenio odredbe izbornog zakona BiH kojima je zajamčio legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda u Domu naroda parlamenta Federacije BiH.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH tvrdio je kako je visoki predstavnik to učinio jer je to od njega tražio hrvatski premijer Plenković a slične je optužbe Komšić iznosio i kada je u septembru govorio na zasjedanju Opće skupštine UN-a.

Schmidt za razliku od Komšića nije bio na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a a sada mu je posredno odgovorio porukom kako on djeluje sukladno mandatu kojega ima i pokušava popraviti probleme koje kreiraju lokalni političari u BiH jer ne rade svoj posao.

“Vijeće sigurnosti UN-a je mjesto gdje ne biste trebali pričati o osobnim stajalištima ili pozicijama već prezentirati isključivo činjenice. Imali smo situaciju bez sudaca (Ustavnog suda) i Doma naroda i morao sam intervenirati”, kazao je Schmidt dodajući kako je njegov posao djelovati a ne biti pukim promatračem problema u funkcioniranju države.

Schmidt je u redovitom šestomjesečnom izvještaju o stanju u BiH upozorio Vijeće sigurnosti UN-a na “do sada nezabilježenu” razinu napada na same temelje Daytonskog sporazuma a kao izravnog krivca za to označio je lidera predsjednika RS Milorada Dodika odnosno njegovu politiku i postupke kojima dovodi u pitanje opstanak BiH.

Na pitanje ima li namjeru smijeniti Dodika nastavi li on sa svojom secesionističkom politikom, Schmidt je u petak kazao kako su sve karte i opcije na stolu no to je odluka o kojoj mora dobro razmisliti.

Dodik će od 22. novembra morati na suđenje pred Sudom BiH po optužnici koja ga tereti za neprovođenje odluka visokog predstavnika.

(Kliker.info-N1)