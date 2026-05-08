Schmidt je odigrao ključnu ulogu u omogućavanju uvođenja ovih izbornih tehnologija, nakon što je korištenjem Bonskih ovlasti nametnuo izdvajanje potrebnih sredstava za nabavku ovih tehnologija.

U svojoj reakciji na raspisivanje izbora, Schmidt je posebno naglasio upravo uvođenje izbornih tehnologija i potencijalni uticaj ove promjene na provođenje izbora.

“Ova odluka otvara put za izborni proces koji će biti proveden u demokratskoj atmosferi, bez diskriminacije, uz puno poštivanje propisa i u kojem će se čuti istinski glas građana”, poručio je Schmidt.

Opći izbori u BiH će biti održani 4. oktobra. Biraju se novi sazivi državnog, entitetskih i kantonalnih parlamenata, kao i izvršne funkcije na nivou BiH (za članove Predsjedništva BiH) i entiteta Republika Srpska (za predsjednika RS-a).

