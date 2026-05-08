Christian Schmidt o prvim izborima s novim tehnologijama: “Konačno će se čuti istinski glas građana”

08 Maja
14:33 2026
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt je objavio svoju reakciju nakon što je Centralna izborna komisija (CIK) BiH raspisala izbore, koji će prvi put biti održani korištenjem novih tehnologija.

Schmidt je odigrao ključnu ulogu u omogućavanju uvođenja ovih izbornih tehnologija, nakon što je korištenjem Bonskih ovlasti nametnuo izdvajanje potrebnih sredstava za nabavku ovih tehnologija.

U svojoj reakciji na raspisivanje izbora, Schmidt je posebno naglasio upravo uvođenje izbornih tehnologija i potencijalni uticaj ove promjene na provođenje izbora.

“Ova odluka otvara put za izborni proces koji će biti proveden u demokratskoj atmosferi, bez diskriminacije, uz puno poštivanje propisa i u kojem će se čuti istinski glas građana”, poručio je Schmidt.

Opći izbori u BiH će biti održani 4. oktobra. Biraju se novi sazivi državnog, entitetskih i kantonalnih parlamenata, kao i izvršne funkcije na nivou BiH (za članove Predsjedništva BiH) i entiteta Republika Srpska (za predsjednika RS-a).

(Kliker.info-agencije)

