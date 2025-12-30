Chris Hedges : “Kada dođe do krize ,ovi mandarini, poput naših, zapaliće pogrebnu lomaču imperije”

Na početku 20. stoljeća, Britansko carstvo je, kao i naše, bilo u terminalnom padu. Šezdeset posto Engleza bilo je fizički nesposobno za vojnu službu, kao i 77 posto američke omladine. Liberalna stranka, poput Demokratske stranke, iako je priznala potrebu za reformom, nije mnogo učinila da se pozabavi ekonomskim i socijalnim nejednakostima koje su radničku klasu osudile na život u lošim stambenim uvjetima, udisanje zagađenog zraka, uskraćivanje osnovnih sanitarnih uslova i zdravstvene zaštite te prisiljavanje na rad na teškim i slabo plaćenim poslovima.

Piše : Chris Hedges

Torijevska vlada je, kao odgovor, formirala Međuresorni odbor za fizičko propadanje kako bi ispitala „propadanje određenih klasa stanovništva“, misleći, naravno, na gradsku sirotinju. Izvještaj je postao poznat kao izvještaj o „degeneraciji naše rase“. Brzo su, s velikom preciznošću, napravljene analogije s dekadencijom i degeneracijom kasnog Rimskog carstva.

Rudyard Kipling, koji je romantizirao i mitologizirao Britansko carstvo i njegovu vojsku, u svojoj pjesmi “Otočani” iz 1902. godine, upozorio je Britance da su postali samozadovoljni i mlohavi zbog oholosti, lijenosti i privilegija. Nisu bili spremni održati Carstvo. Očajavao je zbog gubitka borbenog duha kod “sinova zaštićenog grada – nestvorenih, neukroćenih, nedostojnih” i pozivao na obaveznu regrutaciju. Kritizirao je britansku vojsku zbog njenog sve većeg oslanjanja na plaćenike i kolonijalne trupe, “ljude koji su znali pucati i jahati”, baš kao što plaćenici i milicije sve više pojačavaju američke snage u inostranstvu.

Kipling je proklinjao britansku javnost zbog njene preokupacije “drangulijama” i sportovima za gledatelje, uključujući “flanelske budale na wicketu ili blatnjave glupane na golovima”, sportiste za koje je vjerovao da su se trebali boriti u ratu u Južnoj Africi. U nizu britanskih vojnih katastrofa tokom Južnoafričkog Burskog rata, koji je nedavno završio, predvidio je skori gubitak britanske globalne dominacije, slično kao što su dvije decenije vojnih fijaska na Bliskom istoku narušile američku hegemoniju.

Preokupacija fizičkim padom, koja se također tumači kao moralni pad, navela je ministra rata Petea Hegsetha da osudi “debele generale” i naredi ženama u vojsci da ispunjavaju “najviše muške standarde” za fizičku spremnost. To je ono što stoji iza njegovih “Ratničkog etosa zadataka”, planova za poboljšanje fizičke spremnosti, standarda dotjerivanja i vojne spremnosti.

Američki ministar rata Pete Hegseth razgovara s visokim vojnim liderima 30. septembra 2025. u Quanticu, Virginia. Gotovo 800 generala, admirala i njihovih viših vojnih vođa dobilo je naredbu da se sakupe na jednoj lokaciji iz cijelog svijeta u kratkom roku.

Živimo u sablasno sličnom historijskom trenutku. Britanija je, u roku od 12 godina od Kiplingove tužaljke, bila gurnuta u kolektivno samoubistvo Prvog svjetskog rata, sukoba koji je odnio živote preko milion britanskih i vojnika Commonwealtha i osudio Britansko carstvo na propast.

H.G. Wells, koji je predvidio rovovsko ratovanje, tenkove i mitraljeze, bio je jedan od rijetkih koji je vidio kuda Britanija ide. Godine 1908. napisao je djelo “Rat u zraku”. Upozorio je da budući ratovi neće biti ograničeni na antagonističke nacionalne države, već će postati globalni. Ovi ratovi, kao što je bio slučaj s italijanskom invazijom na Etiopiju 1935. godine, Španskim građanskim ratom i Drugim svjetskim ratom, provest će neselektivno bombardiranje civila iz zraka. U djelu “Oslobođeni svijet” također je predvidio bacanje atomskih bombi.

Gotovo jedna trećina stanovništva edvardijanske Engleske trpjela je krajnje siromaštvo. Uzrok, kako je Seebohm Rowntree primijetio u svojoj studiji o sirotinjskim četvrtima, nije bio, kako su konzervativci tvrdili, alkoholizam, lijenost, nedostatak inicijative ili odgovornosti siromašnih, već to što su „plate koje se isplaćuju nekvalificiranim radnicima u Yorku nedovoljne da obezbijede hranu, sklonište i odjeću adekvatnu za održavanje porodice umjerene veličine u stanju gole fizičke efikasnosti“.

SAD imaju jednu od najviših stopa siromaštva među zapadnim industrijaliziranim zemljama, koju mnogi ekonomisti procjenjuju kao daleko višu od službene brojke od 10,6 posto. U stvarnosti, oko 41 posto Amerikanaca je siromašno ili ima niska primanja, a 67 posto živi od plate do plate.

Britanski eugeničari iz Galtonove laboratorije za nacionalnu eugeniku – koju je finansirao Sir Francis Galton, koji je skovao termin „eugenika“ – zalagali su se za „pozitivnu eugeniku“, „poboljšanje“ rase ohrabrivanjem onih koji se smatraju superiornijima – uvijek bijelih članova srednje i više klase – da imaju velike porodice. „Negativna eugenika“ zagovarana je kako bi se ograničio broj djece rođene onima koji su smatrani „nesposobnima“. To bi se postiglo sterilizacijom i razdvajanjem spolova.

Winston Churchill, koji je bio ministar unutrašnjih poslova u liberalnoj vladi H.H. Asquitha 1910-11, podržao je prisilnu sterilizaciju „slaboumnih“, nazivajući ih „nacionalnom i rasnom opasnošću“ i „izvorom iz kojeg se napaja tok ludila“.

Trumpova Bijela kuća, na čelu sa Stephenom Millerom, namjerava provesti slično uništavanje američkog društva. Oni obdareni “negativnim” nasljednim osobinama – obično zasnovanim na rasi – osuđuju se kao ljudski zagađivači koje vojska maskiranih agenata za imigraciju i carinu terorizira, zatvara i pročišćava iz društva.

Miller, u e-mailovima koji su procurili 2019. godine, hvali roman “Logor svetaca” iz 1973. godine, koji je napisao Jean Raspail. On hronološki opisuje flotilu južnoazijskih ljudi koji napadaju Francusku i uništavaju zapadnu civilizaciju. Imigranti, koje Trumpova administracija sada lovi, opisani su kao “kovrdžave kose, tamnoputi, dugo prezreni fantomi” i “mravi koji se roje za udobnost bijelog čovjeka”. Južnoazijske rulje su “groteskni mali prosjaci s ulica Kalkute”, predvođeni “gigantskim Hindusom” koji jede izmet, poznatim kao “onaj koji jede izmet”.

Ovo, u svom najgnusnijem obliku, je teza teorije „Velike zamjene“, vjerovanja da se bijele rase u Evropi i Sjevernoj Americi „zamjenjuju“ „manje poznatim rasama na Zemlji“.

Donald Trump se hvali da će biti „predsjednik oplodnje“. Američki parovi – što znači bijeli parovi – dobit će poticaje od svoje administracije da imaju više djece kako bi se suprotstavili padu stope nataliteta. U žargonu desnice, oni koji promoviraju ovu ažuriranu verziju „pozitivne eugenike“ poznati su kao „pronatalisti“. Trumpova administracija će također smanjiti broj izbjeglica primljenih u Sjedinjene Države sljedeće godine na simboličan nivo od 7.500, a većinu tih mjesta popunit će bijeli Južnoafrikanci.

Trumpovi saveznici u velikim tehnološkim kompanijama zauzeti su stvaranjem infrastrukture za plodnost kako bi se začelo djecu s „pozitivnim“ nasljednim osobinama. Sam Altman, kojem je Trumpova administracija dodijelila jednogodišnji vojni ugovor vrijedan 200 miliona dolara, investirao je u tehnologiju koja će roditeljima omogućiti da genski uređuju svoju djecu prije začeća kako bi proizveli „dizajnerske bebe“.

Peter Thiel, suosnivač Palantira, koji olakšava napore Trumpove administracije za masovnu deportaciju, podržao je kompaniju za skrining embriona pod nazivom Orchid Health. Orchid obećava da će pomoći roditeljima da dizajniraju „zdravu“ djecu putem tehnologije testiranja i selekcije embriona. Elon Musk, vatreni pronatalista i vjernik u teoriju Velike zamjene, navodno je klijent startupa. Cilj je osnažiti roditelje da skrininguju embrione na IQ i odaberu „inteligenciju svoje djece prije rođenja“, kako primjećuje Wall Street Journal.

Pravimo iste samoporažavajuće greške koje je napravila britanska politička klasa koja je nadgledala pad Britanskog carstva i orkestrirala samoubilačku ludost Prvog svjetskog rata. Krivimo siromašne za vlastito osiromašenje. Vjerujemo u superiornost bijele rase nad drugim rasama, uništavajući mnoštvo glasova, kultura i iskustava koja stvaraju dinamično društvo.

Nastojimo se suprotstaviti nepravdama, zajedno s ekonomskom i socijalnom nejednakošću, hipermaskulinitetom, militarizmom i silom, što ubrzava unutrašnje propadanje i gura nas ka katastrofalnom globalnom ratu, možda, u našem slučaju, s Kinom.

Wells se rugao idiotizmu vladajuće klase koja je imala pravo da analizira ili riješi društvene probleme koje je sama stvorila. Oštro je kritikovao britansku političku elitu zbog njenog neznanja i nesposobnosti.

Vulgarizovali su demokratiju, napisao je, svojim rasizmom, hipernacionalizmom i pojednostavljenim javnim diskursom punim klišea, koji je podsticala senzacionalistička tabloidna štampa.

Kada dođe do krize, upozoravao je Wells, ovi mandarini, poput naših, zapaliće pogrebnu lomaču imperije.