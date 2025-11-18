Ćevabdžinica u Beču časti: Besplatni ćevapi za sve dobre ljude pred utakmicu BiH i Austrije

U susret odlučujućoj utakmici za plasman na Svjetsko prvenstvo između Austrije i Njemačke zanimljiv članak o Bosancima u Austriji, tačnije jednoj ćevabdžinici, objavio je list Heute.

Za igrače je ulog ogroman, a za navijače i dobra zabava i ukusna hrana, navodi se na početku teksta.

“U posljednjoj utakmici kvalifikacione grupe za Svjetsko prvenstvo, Austrija može izboriti kartu za Mundijal 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Remi ili pobjeda u utorak navečer (20:45) protiv Bosne i Hercegovine znači siguran plasman Austrije.

Uoči susreta s Bosnom raduje se i bh. dijaspora u Beču, a jedan bečki restoran s ćevapčićima mami navijače posebnom ponudom.

300 porcija ćevapa za Bečlije: “Obje zemlje su naša domovina”

Restoran „Ferhatović“ u Steinbauergasse u bečkom okrugu Meidling godinama oduševljava domaćom balkanskom kuhinjom. U utorak ova ćevabdžinica uzvraća svim navijačima Bosne i Hercegovine: lokal časti besplatno 300 porcija ćevapa uz piće, čorbu (gustu supu tipičnu za Balkan) i desert!

Akcija počinje već u 9 sati – dok traju zalihe. Do 18 sati bi se u restoranu trebalo slaviti, a nakon toga bi bezbrojni navijači Bosne i Hercegovine i Austrije odatle trebali krenuti prema Happel stadionu. Cilj akcije je povezati Bečlije – uz balkanska jela i pića, kaže vlasnik lokala Senadin Ferhatović, ljudi se najbolje zbliže.

(Avaz)