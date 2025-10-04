Češki Trump uvjerljivo pobijedio na izborima : “Želimo spasiti Europu”

Češka populistička stranka ANO nastojat će voditi jednostranačku vladu, rekao je u subotu njezin čelnik Andrej Babiš nakon što je skupina postigla ono što je nazvao “povijesnim” rezultatom na parlamentarnim izborima, ali nije osvojila većinu.Babiš, milijarder i bivši premijer, rekao je da će ANO razgovarati s krajnje desničarskim SPD-om i strankom Motoristi koja se protivi zelenim politikama EU kako bi pronašla podršku za svoju vladu.

“Želimo spasiti Europu i očigledno smo proeuropski i pronatovski orijentirani”, rekao je Babiš novinarima neposredno nakon proglašenja pobjede na izborima.