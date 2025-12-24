Centralna komisija prelomila : Poništeni izbori na više od 100 biračkih mjesta

Centralna izborna komisija donijela je danas odluku o poništavanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

Riječ je o biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudu, Bileći i Milićima.

Izbori bi trebalo da budu ponovljeni i na jednom biračkom mjestu u Brčkom, jer je izgubljen izvod iz centralnog biračkog spiska.

Za odluku je glasalo pet članova CIK-a, jedan je bio protiv, a Vlado Rogić nije prisustvovao sjednici.

U slučaju da odluka postane pravosnažna, CIK će raspisati ponovljene izbore.

Podsjećamo, na osnovu 100 odsto utvrđenih rezultata, koje je CIK objavio 15. decembra, kandidat SNSD-a Siniša Karan osvojio je 222.182 glasa, odnosno 50,39 odsto, a kandidat SDS-a Branko Blanuša 212.605 glasova, odnosno 48,22 odsto.

