Centralna izborna komisija BiH pokreće postupak protiv Dodika zbog govora mržnje
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odlučila je da, po službenoj dužnosti, pokrene postupak protiv Milorada Dodika zbog govora mržnje koji se mogao čuti sinoć u Istočnom Sarajevu, potvrđeno je za BHRT.
Kolegij Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ranije danas je najoštrije osudio sinoćnji javni istup predsjednika SNSD-a Milorada Dodika u kojem je vrijeđanjem Bošnjaka raspirivao međunacionalnu netrpeljivost.
“Ovakav govor, koji predstavlja klasičan primjer govora mržnje, direktno podriva ustavni poredak i osnovne vrijednosti na kojima počiva Bosna i Hercegovina: mir, suživot i međusobno poštovanje svih naroda i građana”, poručio je, između ostaloga, Kolegij Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.
Kolegij je podsjetio da javni funkcioneri, a naročito oni koji obavljaju ili su obavljali najviše državne i entitetske funkcije, imaju posebnu odgovornost da svojim izjavama i djelovanjem doprinose smirivanju tenzija, izgradnji povjerenja i jačanju demokratskog društva.
Kako su naveli, Kolegij očekuje od nadležnih pravosudnih institucija da hitno ispitaju okolnosti i sadržaj Dodikovog istupa te, u skladu sa zakonom, pokrenu odgovarajuće postupke zbog širenja govora mržnje i poticanja netrpeljivosti.
(Kliker.info-N1)
