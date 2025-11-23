Centralna izborna komisija BiH objavila preliminarne rezultate izbora : Siniša Karan je novi predsjednik Republike Srpske

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) objavila je preliminarne rezultate prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, po kojima je novi predsjednik ovog entiteta Siniša Karan iz SNSD-a.

Nakon što su prebrojani glasovi s 92,79 posto biračkih mjesta, Siniša Karan (SNSD) je osvojio 200.116 ili 50,89 posto glasova, a Branko Blanuša (SDS) 188.010 glasova ili 47,8 posto.

Nove podatke CIK BiH će objaviti sutra ujutro.

Podsjećamo, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik proglasio je večeras pobjedu Karana.

Dodik tvrdi da Karan ima razliku oko 9.800 glasova u odnosu na Blanušu iz SDS-a, ističući uvjerenje da će Karan imati prednost od oko 12.000 glasova kada se prebroje svi glasovi.

Vršilac dužnosti predsjednika SDS-a Jovica Radulović izjavio je da u ovoj stranci ne priznaju rezultate druge strane, odnosno Saveza nezavisnih socijaldemokrata, te da će od CIK-a BiH tražiti da se ponove izbori u Zvorniku, Doboju i Laktašima.

Radulović tvrdi da se desila velika krađa na izborima i da je neozbiljno proglasiti pobjedu.

