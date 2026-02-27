Čekajući rat : State Department naredion evakuaciju “neophodnog ” vladinog osoblja iz ambasade u Izraelu

Američki State Department je započeo evakuaciju “ne-hitnog” vladinog osoblja iz ambasade u Izraelu i članova njihovih porodica, navodeći “sigurnosne rizike” usred rastućih tenzija s Iranom, javlja Axios, koji zaključuje da pomenuta odluka signalizira da bi zajednička američko-izraelska vojna kampanja protiv Irana mogla biti neizbježna.

U takvom slučaju, Iran bi mogao lansirati balističke rakete prema Izraelu i američkim ciljevima u regiji.

Ranije ove sedmice, podsjeća dobro oavješteni novinar pomenutog američkog portala Barak Ravid . SAD su evakuirale i svo ne-esencijalno osoblje i članove njihovih porodica iz ambasade u Bejrutu, pošto bi udari na Iran mogli bi izazvati i rat između Izraela i Hezbolaha.

“Osobe kojima je poziv danas upućen mogle bi razmotriti napuštanje Izraela dok su komercijalni letovi dostupni”, saopštio je State Department.

Američki ambasador Mike Huckabee napisao je takođe u poruci osoblju ambasade da ko god želi napustiti zemlju to treba učiniti u petak.

Evakuacija se odnosi samo na ne-esencijalno osoblje, a ambasada će nastaviti s radom. Ambasador, diplomate i američko osoblje koje radi na pomoći američkim građanima, sigurnosnim, vojnim, političkim i obavještajnim poslovima ostat će u zemlji.

Predsjednik Trump je u svom govoru o stanju nacije u utorak rekao da preferira diplomatsko rješenje krize s Iranom, ali je istovremeno iznio argumente za potencijalni rat protiv Islamske Republike.

Vrhovni američki vojni zapovjednik na Bliskom istoku u četvrtak je informirao predsjednika Trumpa o mogućnostima za vojnu akciju protiv Irana.

Ovo je bio prvi put da je zapovjednik Centralne komande američke vojske, admiral Brad Cooper, informirao Trumpa od početka krize s Iranom prošlog decembra. Posljednjih sedmica, Trump je naredio masovno gomilanje američke vojske na Bliskom istoku. Brifing admirala Coopera bio je još jedan znak da bi Trumpova odluka o Iranu mogla biti neizbježna.

Kontinuirano vojno gomilanje, vojni brifinzi za predsjednika i evakuacija ambasade u Izraelu u oštroj su suprotnosti s tvrdnjama američkih, iranskih i omanskih zvaničnika da su nuklearni pregovori u Ženevi u četvrtak bili “pozitivni” i da su postigli napredak.

U isto vrijeme. Axios navodi da je glasnogovornik iranskih oružanih snaga rekao u petak da će “svaka nepromišljena američka akcija dovesti do široko rasprostranjenog požara u regiji”. Dodao je da će u slučaju bilo kakvog sukoba američki interesi u regiji biti u dometu iranskih raketa.

“Ne želimo izazvati ratove, ali ih se ne bojimo i snažno ćemo braniti našu domovinu i interese našeg naroda”, rekao je iranski brigadni general Abolfazl Shekarchi.

Važno je takođe istaći da će ministar vanjskih poslova Omana Badr Al Busaidi, koji je glavni posrednik između SAD-a i Irana, danas posjetiti Washington na sastanku s potpredsjednikom Vanceom, kažu izvori Axiosa .

(Kliker.info)