Čekajući američke udare : Iran predstavio najmoćniju raketu, pokrenuo ‘grad projektila‘ i poručio: ‘Odsad udaramo prvi!‘ (Video)
Projektil, koji Fars opisuje kao najnapredniji iranski projektil, navodno ima domet od 2000 kilometara i nosivost veću od jedne tone eksploziva, navodi agencija.
Iran također stavlja u funkciju novi podzemni „grad projektila“ u svemirskom sjedištu IRGC-a, izvijestio je Fars.
Teheran je uz to najavio značajnu promjenu u svojoj vojnoj politici nakon dvanaestodnevnog rata s Izraelom prošli juna, prelazeći s prethodnog obrambenog stava na strategiju prvog udara.
Sjedinjene Države već dugo pozivaju Iran da ograniči domet svojih balističkih projektila.
Teheran redovito objavljuje izvještaje o novom naoružanju i uspješnim testiranjima oružja koje nije moguće neovisno provjeriti. Prema službenim izvještajima , on posjeduje nekoliko tipova projektila s dometom do 2000 kilometara, što ciljeve u Izraelu i američke baze u regiji Zaljeva stavlja unutar dometa.
Komentari