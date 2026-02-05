hamburger-icon

Čekajući američke udare : Iran predstavio najmoćniju raketu, pokrenuo 'grad projektila' i poručio: 'Odsad udaramo prvi!' (Video)

Čekajući američke udare : Iran predstavio najmoćniju raketu, pokrenuo ‘grad projektila‘ i poručio: ‘Odsad udaramo prvi!‘ (Video)

05 Februara
21:43 2026
Projektil, koji Fars opisuje kao najnapredniji iranski projektil, navodno ima domet od 2000 kilometara i nosivost veću od jedne tone eksploziva, navodi agencija.

Iran također stavlja u funkciju novi podzemni „grad projektila“ u svemirskom sjedištu IRGC-a, izvijestio je Fars.

Teheran je uz to najavio značajnu promjenu u svojoj vojnoj politici nakon dvanaestodnevnog rata s Izraelom prošli juna, prelazeći s prethodnog obrambenog stava na strategiju prvog udara.

Novi projektil namijenjen je demonstraciji kapaciteta za snažan prvi ili uzvratni udar.

Sjedinjene Države već dugo pozivaju Iran da ograniči domet svojih balističkih projektila.

Teheran redovito objavljuje izvještaje o novom naoružanju i uspješnim testiranjima oružja koje nije moguće neovisno provjeriti. Prema službenim izvještajima , on posjeduje nekoliko tipova projektila s dometom do 2000 kilometara, što ciljeve u Izraelu i američke baze u regiji Zaljeva stavlja unutar dometa.

(Kliker.info-Jutarnji list)

 

