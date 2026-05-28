Pregovarači SAD-a i Irana postigli su dogovor o 60-dnevnom memorandumu o razumijevanju kojim bi se produžio prekid vatre i otvorili pregovori o iranskom nuklearnom programu, ali američki predsjednik Donald Trump još nije dao konačno odobrenje za sporazum.

Prema Axiosu, memorandum predviđa da će plovidba kroz Hormuški moreuz biti “neograničena”, što podrazumijeva zabranu naplate naknada i ometanja brodova, kao i obavezu Irana da ukloni sve mine iz moreuza u roku od 30 dana.

Američka pomorska blokada bi također bila ukinuta, ali postepeno i proporcionalno obnavljanju komercijalnog brodarstva.

Memorandum također uključuje iransku obavezu da neće razvijati nuklearno oružje, dok bi tokom 60-dnevnog perioda pregovora prioritetna pitanja bila rješavanje sudbine iranskog visoko obogaćenog urana i budućeg programa obogaćivanja urana.

Sjedinjene Američke Države bi se obavezale da će razgovarati o ublažavanju sankcija i oslobađanju zamrznute iranske imovine, a memorandum bi uključivao mehanizam za isporuku robe i humanitarne pomoći Iranu.

Američki zvaničnici kažu da su uslovi sporazuma uglavnom dogovoreni u utorak, ali da su obje strane morale dobiti odobrenje od najvišeg političkog rukovodstva.

Prema njihovim tvrdnjama, iranska strana je naknadno objavila da je osigurala potrebna odobrenja i da je spremna potpisati sporazum, što Teheran još nije zvanično potvrdio.

Američki pregovarači su informisali Trumpa o detaljima sporazuma, nakon čega je on zatražio nekoliko dana za pregled.

“Predsjednik je rekao posrednicima da želi nekoliko dana da razmisli o tome”, rekao je jedan američki zvaničnik.

(Kliker.info-agencije)