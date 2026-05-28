hamburger-icon

Kliker.info

Čeka se konačna odluka Donalda Trumpa : Pregovarači SAD i Irana postigli dogovor

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

Čeka se konačna odluka Donalda Trumpa : Pregovarači SAD i Irana postigli dogovor

28 Maja
17:35 2026
Štampaj Podijeli s prijateljima

Pregovarači SAD-a i Irana postigli su dogovor o 60-dnevnom memorandumu o razumijevanju kojim bi se produžio prekid vatre i otvorili pregovori o iranskom nuklearnom programu, ali američki predsjednik Donald Trump još nije dao konačno odobrenje za sporazum.

Prema Axiosu, memorandum predviđa da će plovidba kroz Hormuški moreuz biti “neograničena”, što podrazumijeva zabranu naplate naknada i ometanja brodova, kao i obavezu Irana da ukloni sve mine iz moreuza u roku od 30 dana.

Američka pomorska blokada bi također bila ukinuta, ali postepeno i proporcionalno obnavljanju komercijalnog brodarstva.

Memorandum također uključuje iransku obavezu da neće razvijati nuklearno oružje, dok bi tokom 60-dnevnog perioda pregovora prioritetna pitanja bila rješavanje sudbine iranskog visoko obogaćenog urana i budućeg programa obogaćivanja urana.

Sjedinjene Američke Države bi se obavezale da će razgovarati o ublažavanju sankcija i oslobađanju zamrznute iranske imovine, a memorandum bi uključivao mehanizam za isporuku robe i humanitarne pomoći Iranu.

Američki zvaničnici kažu da su uslovi sporazuma uglavnom dogovoreni u utorak, ali da su obje strane morale dobiti odobrenje od najvišeg političkog rukovodstva.

Prema njihovim tvrdnjama, iranska strana je naknadno objavila da je osigurala potrebna odobrenja i da je spremna potpisati sporazum, što Teheran još nije zvanično potvrdio.

Američki pregovarači su informisali Trumpa o detaljima sporazuma, nakon čega je on zatražio nekoliko dana za pregled.

“Predsjednik je rekao posrednicima da želi nekoliko dana da razmisli o tome”, rekao je jedan američki zvaničnik.

(Kliker.info-agencije)

Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku