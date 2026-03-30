Potpredsjednik bosanskohercegovačkog entiteta RS iz reda Bošnjaka, Ćamil Duraković, javno je podržao direktora Memorijalnog centra Srebrenica dr. Emira Suljagića, ističući da su napadi na njega i instituciju koje vodi organizovani i destruktivni.

Duraković, preživjeli genocida u Srebrenici, naglasio je da dr. Suljagić nije običan funkcioner, već osoba koja je cijeli svoj život posvetila očuvanju sjećanja na genocid i edukaciji o njegovim posljedicama.

“Dr. Emir Suljagić je preživjelo dijete Srebrenice. On nije funkcioner koji je došao sa strane, on je čovjek koji je u julu 1995. gledao smrt u oči, koji je izgubio svoje najbliže, i koji je cijeli svoj život posvetio tome da se zločin koji je preživio nikada ne zaboravi i nikada ne ponovi. To mu niko ne može oduzeti, i to je temelj na kojem počiva njegov legitimitet da vodi ovu instituciju.

Pod njegovim vodstvom, Memorijalni centar je doživio transformaciju bez presedana. Od institucije koja je funkcionisala na marginama, Centar je postao globalno prepoznatljivo mjesto sjećanja, edukacije i borbe protiv negiranja genocida. Uspostavljene su saradnje sa najvažnijim svjetskim institucijama, pokrenuti su projekti koji će služiti generacijama, a Srebrenica je dobila glas koji se čuje od New Yorka do Haga.

Ono što me posebno pogađa jeste cinizam onih koji danas napadaju Centar i njegovog direktora. Ti isti ljudi nikada nisu kopali masovne grobnice. Nikada nisu sjedili sa majkama koje čekaju DNK identifikaciju. Nikada nisu proveli ni jedan dan u Potočarima radeći na tome da se istina sačuva. Oni dolaze sa sigurne distance, sa tastatura i društvenih mreža, i pokušavaju da sruše ono što su drugi gradili godinama, krvlju, znojem i suzama.

Pokušaj da se Memorijalni centar instrumentalizira za bilo čije dnevnopolitičke ili geopolitičke ciljeve je neprihvatljiv. Srebrenica nije alat za potkusurivanje. Srebrenica je svetinja, i njen Memorijalni centar ima jedan jedini zadatak, čuvati sjećanje na genocid i boriti se protiv onih koji ga negiraju. Sve ostalo je manipulacija.

Posebno želim naglasiti da Memorijalni centar danas predstavlja ekonomski i egzistencijalni stub povratničke zajednice u Srebrenici. Preko 50 naših ljudi, povratnika, radi na projektima Centra. Za mnoge od njih, to je jedini razlog zašto su uopšte ostali u Srebrenici. Ko god pokušava da uništi ovu instituciju, neka zna da time direktno ugrožava opstanak Bošnjaka u Podrinju.

Stojim čvrsto i bezrezervno uz dr. Emira Suljagića. Pozivam sve koji istinski brinu o Srebrenici da učine isto. Ovo nije vrijeme za šutnju, ovo je vrijeme da se stane u odbranu institucije koja čuva kosti naše djece i sjećanje na naš narod“, poručio je Ćamil Duraković.

