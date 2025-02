Ćamil Duraković o aktivnostima u RS i dolasku Vučića: Ovo je državni udar!

Ćamil Duraković, potpredsjednik entiteta RS danas je za N1 govorio o aktivnostima koje se realizuju u ovom entitetu povodom obilježavanja Dana državnosti Srbije i tzv. “Dana državnosti RS”, kazavši da se radi o državnom udaru.

“Najsretniji bi bio da je zvanična posjeta predsjednika Republike Srbije bila glavnom radu Bosne Hercegovine, odnosno Sarajevu. I sve ono što čujemo proteklih godina iz Srbije, jeste to poštivanje Bosne Hercegovine kao suverene i nezavisne države.

Međutim, ovo što zvanična Srbija radi je ustvari, oni podstiču destruktivne politike i secesionističke politike. Dakle, riječ je o pozivnici, naravno koju sam ja dobio, i to govori od diskriminaciji drugog i drugačijeg u ovom dijelu države Bosne Hercegovine, kada vi, kao potpredsjednik iz reda bošnjačkog naroda, dobijete zvaničnu pozivnicu na oblježavanje dana državnosti Srbije i dana državnosti Republike Srbske koja uopšte nije država već entitet“, kazao je Duraković.

Duraković dodaje da je sama pozivnica na obilježavanje ovakvog praznika ustvari antiustavna.

“Dakle, sama pozivnica je antiustavna. S druge strane, ovu podršku koju vidimo iz Srbije i ovu namjeru da se baš u ovom vremenu, kada Srbija gori od vlastitih problema i svega onog što vidimo, tamo ustvari, predsjednik Srbije i zvaničnici Srbije šetaju po dijelu Bosne Hercegovine koji doslovce otvoreno i javno svojataju ili nazivaju kvazi državom“.

“Ovo je državni udar”

Duraković je kazao da se radi o državnom udaru.

“Vrlo opasna stvar, ovo je doslovce, dakle državni udar koji očito niko ne razumije u Bosni Hercegovine pa čak ni oni koji bi tek onako olako reagovali i politički analizirali to kao tipa da je to pokušaje. Aleksandra Vučića i Milorada Dodika da skreću pažnjom sa ovog ili onog, ali ovo je vrlo opasna stvar, da se predsjednik jedne i susjedne države šeta po državi na dijelu njenog teritorija koji zovu državom, a ustvari to je entitet. Vrlo loša poruka iz Srbije i ona će dodatno narušiti i onako krhke odnose Srbije i Bosne Hercegovine“.

Dodaje da se često radi o zloupotrebi sporazuma o specijalnim paralelnim vezama između

“Ja sam i ranije govorio da je mnogo stvari koji se dešavaju na relaciji Beograd Banja Luka, odnosno Republika Srbija i entitet Republika Srpska ustvari je zloupotreba sporazuma o specijalnim paralelnim vezama između ovog entiteta i susjedne države Srbije. Oni dakle eksplicitno zloupotrebljavaju nekadašnju volju, političku volju građana Bosne Hercegovine ili onih koji su bili politički akteri, pa i međunarodni da se dozvoli ta, da kažem, paralelna veza zbog tih kulturoloških, historijskih, tradicionalnih, vjerskih i svi drugih odnosa“.

(Kliker.info-N1)