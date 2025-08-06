Ćamil Duraković iz Banja Luke: Ako mi se nešto desi kriv je Milorad Dodik

Potpredsjednik RS iz reda bošnjačkog naroda, Ćamil Duraković, obratio se javnosti iz Banjaluke nakon što su mu, kako navodi, uslijedile represivne mjere nakon odluke Centralne izborne komisije BiH da se oduzme mandat predsjedniku RS. Duraković tvrdi da mu se uskraćuju prava koja mu po zakonu pripadaju kao legitimno izabranom predstavniku konstitutivnog naroda i direktno proziva Milorada Dodika za političku odmazdu kao i za ugroženu sigurnost.

“Ja sam bio glas naroda, a ne tvoje volje”

„Ovdje sam, u Banjaluci, i tu ću i ostati. Dan mi je počeo u SIPA-i, gdje sam dao izjavu povodom prijetnji koje su mi upućene – od presuđenog ratnog zločinca. To stanje je rezultat politike Milorada Dodika koja godinama vrijeđa i diskriminiše Bošnjake i sve koji ne misle kao on“, rekao je Duraković.

„Nećeš me uplašiti, Milorade. Ovu zemlju smatram svojom, kao i Banjaluku, Srebrenicu, Prijedor, Doboj i svako drugo mjesto u BiH.“ “Ukida mi se sve – od savjetnika do bezbjednog vozila”

Duraković tvrdi da su odmah nakon odluke CIK-a uslijedile političke mjere protiv njega:

Savjetnik mu je razriješen dužnosti – prvi put da se to desi potpredsjedniku RS.

– prvi put da se to desi potpredsjedniku RS. Stan koji koristi po zakonu – ugovor raskinut, naloženo iseljenje.

– ugovor raskinut, naloženo iseljenje. Službeno vozilo – 2022. Škoda zamijenjena neispravnim vozilom iz 2012. godine.

„Ako mi se bilo šta desi na putu – odgovoran će biti isključivo režim Milorada Dodika.“ “Milorade, nećeš me nikada ušutjeti”

U snažnoj završnici obraćanja, Duraković šalje jasnu poruku:

„Bilo šta da se desi – da znate da je odgovoran Milorad Dodik i režim koji to čini meni lično, a time i bošnjačkom narodu u ovom entitetu.

Dragi moji, ne brinite za mene. Neću napustiti Banja Luku, taman govorio s ulice.

Milorade, nećeš me nikada ušutjeti. Nemoguće je ušutjeti nekoga ko je preživio genocid u Srebrenici, izgubio članove porodice i ko ima legitimitet da bude glas Bošnjaka. I to ću biti – taman me to koštalo života.“

Duraković ističe da se javnim resursima ne može upravljati kao sredstvom za političku odmazdu: