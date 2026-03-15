Ćamil Duraković, potpredsjednik bh. entiteta Republika Srpska, reagirao je na sramne navode Roda Blagojevicha, Dodikovog američkog lobiste s kriminalnom prošlošću.

-Kada neko govori o pravdi, moralnom poretku i zaštiti vjerskih prava, najmanje što se može očekivati jeste da iza tih riječi stoji određeni kredibilitet. U slučaju Roda Blagojevicha, upravo je to ono što nedostaje. Blagojevich danas pokušava uvjeriti američku javnost da u Bosni i Hercegovini postoji navodna kampanja „radikaliziranog muslimanskog vodstva“ protiv kršćanskih crkava. Te tvrdnje širi u ime vlasti Milorada Dodika i institucija entiteta Republika Srpska, kroz lobističke aktivnosti u Washingtonu.

No prije nego što se ozbiljno razmotri sadržaj takvih optužbi, potrebno je podsjetiti ko ih iznosi. O tome sam saznao iz razgovora s našim prijateljima u Sjedinjenim Američkim Državama — republikancima koji obnašaju važne funkcije na različitim razinama vlasti i koji su osvjedočeni prijatelji naše zemlje.

Sve što sam čuo bio je prezir. Blagojevich je bio guverner američke savezne države Illinois od 2003. do 2009. godine. Njegova politička karijera završila je jednim od najozloglašenijih korupcijskih skandala u savremenoj američkoj politici. Nakon izbora Baracka Obame za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država 2008. godine, upražnjeno je mjesto u američkom Senatu koje je Obama prethodno držao kao senator iz Illinoisa.

guverner, Blagojevich je imao ovlast da imenuje njegovog nasljednika. Federalni istražitelji presreli su telefonske razgovore u kojima je Blagojevich otvoreno govorio o tome kako želi „prodati“ tu poziciju u zamjenu za političke ili finansijske koristi. Taj slučaj postao je simbol političke korupcije u Sjedinjenim Američkim Državama. U decembru 2008. godine uhapšen je od strane FBI-a. Nedugo zatim, zakonodavno tijelo Illinoisa opozvalo ga je i smijenilo s funkcije — tek drugi put u historiji te države da je guverner smijenjen opozivom.

Godine 2011. američki sud osudio ga je na 14 godina zatvora zbog korupcije, iznude i pokušaja trgovine javnom funkcijom. Blagojevich je u zatvoru proveo gotovo osam godina. U godinama nakon izlaska iz zatvora, Blagojevich se politički približio vlastima Republike Srpske i postao njihov lobista u Sjedinjenim Američkim Državama. Njegovi javni nastupi i medijske objave sve češće imaju karakter političkih poruka koje prate narative vlasti u Banjoj Luci. I da se razumijemo — Blagojevich dobacuje čak i manje nego što dobacuje Max Primorac.

To su ljudi čiji se rezultati mjere lokalnim reakcijama, u našoj, domaćoj bosanskohercegovačkoj javnosti. Jer ovakve poruke ne dobacuju daleko u Americi. No, naša je dužnost reagovati. Samo još jedno pitanje: kako smo uopšte došli do toga da se RRB Strategies bori za entitet Republika Srpska? Ko ih je platio? Jesu li ta sredstva došla iz naše zajedničke narodne kase — budžeta ovog entiteta? Po kojem osnovu i na osnovu čije odluke? Hajde da se od sutra bavimo time. Vrijeme je da pokucamo na vrata Tužilaštva. I to onog u Banjoj Luci, poručio je Duraković.

