Brutalno premlaćivanje Enise Klepo : Podignuta optužnica protiv vlasnika hotela Jablanica

Kantonalno tužilaštvo , preciznije područni ured Konjic, predalo je nadležnom Sudu Konjic na potvrdu optužnicu u slučaju premlaćivanja bivše djelatnice hotela Jablanica Enise Klepo. Isto su nam potvrdili iz odvjetničkog ureda Dalipagić-Crnjac, koje je oštećena angažirala u ovom predmetu. Kažu da su iz Tužilaštva informirani kako je i navedeno.

Podsjetimo, zbog ovog slučaja na ulicu su izašli mnogi žitelji Jablanice, a u znak podrške Enisi autobusi s građanima stigli su i iz drugih gradova.

Vlasnik hotela ‘Jablanica’ Amir Džafić, koji ima preko stotinu kilograma nagrnuo je na radnicu, ženu, tešku svega šezdesetak kilograma jedan na jedan, jer mu je najavila otkaz. Nije imala nikakve šanse da se brani. Ona je za naš portal ispričala tada ispričala što se sve događalo kobnog dana. Isto je navela i u Tužilaštvu.

“Prišao mi je, ja sam sjedila u stolici, udario me je šakom, podigao me iz stolice, poderao mi majicu. Pokušala sam se obraniti verbalno i fizički, naravno nije bilo moguće. Onda me je vukao sve do zadnjeg izlaza, to vam je nekih dva metra iza recepcije. Njegova supruga je pobjegla s lica mjesta, kao i kuhar, kuharica je stajala između nas dvoje. Kako je on mene gurao, tako je i ona išla, ali mislim da nije ozlijeđena. Tu u tom malom hodniku nema video nadzora, ta vrata vode prema zadnjem hodniku i bazenu, i tu sam dobila brutalne batine, najviše me udarao u glavu šakama, šamarao, ujedno i vrijeđao da sam klošarka, kurva, da sam mu razorila objekat i slično”, ispričala nam je Enisa. Pokušavala se braniti, no to je bilo nemoguće.

“Pokušala sam ga rukama odgurnuti, on je viši i teži od mene, ima sigurno preko stotinu kilograma, a ja imam šezdeset. Ne znam kako je sve to prestalo, sjela sam na stepenicu, rekla mu da se odmakne, da prestane, pitala telefon da nazovem roditelje. Nisu mi dali telefon, ja sam ustala, uzela svoje stvari, koje su se nalazile iza recepcije. On me ispratio do izlaza i zaključao vrata”, ispričala nam je ranije Enisa.

Ovaj predmet označen je prioritetnim u radu Tužilaštva HNK.

