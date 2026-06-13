Brojevi sve govore : Nikola Katić je odigrao brutalan meč na otvaranju Mundijala
Reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je vrijedan bod protiv Kanade (1:1) na otvaranju Svjetskog prvenstva, a jedan igrač posebno se izdvojio u redovima Zmajeva.
Riječ je o Nikoli Katiću, koji je prema ocjenama Sofascorea bio najbolje ocijenjeni reprezentativac Bosne i Hercegovine sa impresivnom ocjenom 8.1.
Iskusni stoper odigrao je svih 90 minuta i bio jedan od ključnih razloga zbog kojih je tim Sergeja Barbareza uspio ostati neporažen protiv jednog od domaćina Mundijala.
Defanzivna predstava za udžbenike
Kanada je tokom većeg dijela utakmice vršila pritisak i pokušavala pronaći put do gola Nikole Vasilja, ali je Katić gotovo svaki put bio na pravom mjestu.
Statistika nakon susreta pokazuje koliko je posla imao defanzivac Zmajeva.
Tokom utakmice čak 16 puta je otklonio opasnost ispred gola Bosne i Hercegovine, a jednom je intervenisao praktično na samoj gol-liniji i spriječio siguran pogodak domaće selekcije.
Dominacija u zračnim duelima
Posebno impresivan bio je u duel igri.
Katić je dobio 15 od ukupno 24 duela, dok je u zračnim okršajima bio gotovo nezaustavljiv. Osvojio je čak 10 od 15 skok-duela, čime je neutralisao veliki broj kanadskih centaršuteva i prekida.
Nastup protiv Kanade pokazao je koliko Nikola Katić znači ovoj reprezentaciji.
U trenucima kada je domaćin pojačavao pritisak, upravo je stoper Zmajeva bio taj koji je unosio sigurnost u posljednju liniju i organizovao odbranu.
Ako nastavi igrati na ovom nivou, nema sumnje da će Nikola Katić biti jedan od najvažnijih aduta Zmajeva u borbi za plasman u nokaut fazu Mundijala.
(Kliker.info-N1)
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