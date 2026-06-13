Reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je vrijedan bod protiv Kanade (1:1) na otvaranju Svjetskog prvenstva, a jedan igrač posebno se izdvojio u redovima Zmajeva.

Riječ je o Nikoli Katiću, koji je prema ocjenama Sofascorea bio najbolje ocijenjeni reprezentativac Bosne i Hercegovine sa impresivnom ocjenom 8.1.

Iskusni stoper odigrao je svih 90 minuta i bio jedan od ključnih razloga zbog kojih je tim Sergeja Barbareza uspio ostati neporažen protiv jednog od domaćina Mundijala. Defanzivna predstava za udžbenike

Kanada je tokom većeg dijela utakmice vršila pritisak i pokušavala pronaći put do gola Nikole Vasilja, ali je Katić gotovo svaki put bio na pravom mjestu.

Statistika nakon susreta pokazuje koliko je posla imao defanzivac Zmajeva.

Tokom utakmice čak 16 puta je otklonio opasnost ispred gola Bosne i Hercegovine, a jednom je intervenisao praktično na samoj gol-liniji i spriječio siguran pogodak domaće selekcije.

Pored toga, upisao je dva blokirana udarca, tri presječene lopte i pet uspješnih oduzimanja posjeda protivnicima.

Dominacija u zračnim duelima

Posebno impresivan bio je u duel igri.

Katić je dobio 15 od ukupno 24 duela, dok je u zračnim okršajima bio gotovo nezaustavljiv. Osvojio je čak 10 od 15 skok-duela, čime je neutralisao veliki broj kanadskih centaršuteva i prekida.

Upravo je njegova sigurnost u igri glavom bila jedan od glavnih razloga zbog kojih su Kanađani teško dolazili do izglednijih prilika tokom većeg dijela meča.

Barbarez dobio lidera odbrane

Nastup protiv Kanade pokazao je koliko Nikola Katić znači ovoj reprezentaciji.

U trenucima kada je domaćin pojačavao pritisak, upravo je stoper Zmajeva bio taj koji je unosio sigurnost u posljednju liniju i organizovao odbranu.

Bosna i Hercegovina je na kraju osvojila vrijedan bod protiv jednog od domaćina prvenstva, a Katićeva partija ostat će upamćena kao jedna od najboljih individualnih defanzivnih predstava u prvom kolu Svjetskog prvenstva.