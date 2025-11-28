Sjedinjene Američke Države spremne su priznati rusku kontrolu nad Krimom i drugim okupiranim ukrajinskim teritorijima, kako bi osigurale sporazum o okončanju rata, prenosi The Telegraph.

Britanski list doznaje da je Donald Trump poslao svog izaslanika Stevea Witkoffa i zeta Jareda Kushnera da izravno ponude ove uslove Vladimiru Putinu u Moskvi.

Plan priznavanja teritorija, koji krši američke diplomatske konvencije, vjerojatno će se ostvariti unatoč zabrinutosti među europskim saveznicima Ukrajine.

– Sve je jasnije da Amerikancima nije stalo do europskog stava. Kažu da Europljani mogu raditi što god žele – rekao je jedan dobro upućeni izvor za The Telegraph.

Ruski predsjednik u četvrtak je izjavio da će pravno priznanje Krima te Donjecke i Luganske regije od strane Washingtona kao ruskog teritorija biti jedno od ključnih pitanja u pregovorima o mirovnom planu američkog predsjednika.

Kremlj je u petak izjavio da je primio revidiranu strategiju za okončanje rata, izrađenu nakon hitnih razgovora ukrajinskih i američkih dužnosnika u Ženevi prošlog vikenda.

Početni mirovni plan od 28 točaka, koji je formulirao Witkoff nakon razgovora s ruskim dužnosnicima, nudio je američko “de facto” priznanje Krima i dvije istočne regije Donbasa, kao i priznanje teritorija pod ruskom kontrolom u regijama Herson i Zaporižje.

U Ženevi su ukrajinski i američki dužnosnici pregovarali o novom planu od 19 točaka, koji je manje povoljan za Moskvu. Ipak, više izvora sugerira da su američke ponude priznanja ruske kontrole ostale dio strategije.

Kijev ne bi bio prisiljen priznati rusku kontrolu nad teritorijima koje su nezakonito anektirali od 2014. godine. Ukrajinski ustav sprječava bilo kojeg predsjednika ili vladu da ustupi teritorij bez prethodnog nacionalnog referenduma.

Očekivalo se da će Andrij Jermak, šef kabineta ukrajinskog predsjednika, i Rustem Umerov, savjetnik za nacionalnu sigurnost, ovog vikenda odletjeti na Floridu kako bi se sastali s američkim dužnosnicima.

– Nijedna razumna osoba danas ne bi potpisala dokument o odricanju od teritorija. Dok god je Zelenski predsjednik, nitko ne bi trebao računati na to da ćemo se odreći teritorija. On neće potpisati ugovor o predaji teritorija. Ustav to zabranjuje. Nitko to ne može učiniti osim ako ne želi ići protiv ukrajinskog ustava i ukrajinskog naroda – rekao je Jermak nedavno u intervjuu za The Atlantic.

Najnoviji prijedlog ne rješava najspornija pitanja, uključujući sve konačne teritorijalne ustupke, što će biti poznato tek nakon razgovora između Zelenskog i Trumpa.

Washingtonova ponuda izazvala je zabrinutost među europskim saveznicima, koji su više puta isključili podršku mirovnom sporazumu koji odobrava prekrajanje granica. Čelnici Koalicije voljnih u srijedu su izjavili kako se granice ne smiju mijenjati, jer se radi o jednom od temeljnih načela za očuvanje stabilnosti i mira u Europi.

Do sada su SAD i Europa odbijale priznati rusku kontrolu nad Krimom, poluotokom koji je Putin ilegalno anektirao 2014. godine. Moskva je u septembru 2022. godine objavila aneksiju Donjecka, Luganska, Hersona i Zaporižja, unatoč tome što nikada nije u potpunosti osvojila ukrajinske teritorije.

Kontinuirani pritisak Kremlja za kontrolu nad oblastima pokazuje da Putin nijednom nije razmatrao ustupke kako bi okončao gotovo četiri godine sukoba u Ukrajini.

(Kliker.info-agencije)