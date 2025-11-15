Britanski ministar odbrane John Healey  potvrdio : Rasporedili smo bataljon u Bosni i Hercegovini !

Ujedinjeno Kraljevstvo je rasporedilo 1. bataljon, Regimentu vojvode od Lancastera, u Bosnu i Hercegovinu kako bi doprinijelo sigurnosti i otpornosti širom Zapadnog Balkana, otkrio je ministar odbrane John Healey na sastanku odbrambenih zvaničnika iz Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Njemačke, Italije i Poljske, poznatom kao grupa E5, koji je održan u Berlinu.

Kako prenosi britanski portal Forces, koji prati vojna pitanja, raspoređeni 1. bataljon – Lancaster će trenirati zajedno s oružanim snagama Bosne i Hercegovine, a vježbe će se usredotočiti na pješačku taktiku, liderstvo, hemijsku, biološku, radiološku i nuklearnu odbranu (CBRN) te poboljšanje interoperabilnosti s NATO-om.

Sve zemlje E5 bit će uključene u raspoređivanje u Bosnu i Hercegovinu kako bi se poboljšala sigurnost i stabilnost u regiji.

„Novo doba prijetnji zahtijeva novo doba odbrane, zbog čega se UK angažira uz evropske partnere kako bi odvratio agresiju i ulagao u sigurnost“, rekao je Healey.

Healey je također najavio produženje specijalističke podrške Belgiji u borbi protiv dronova nakon nedavnih prijetnji dronovima.

“Od operacija suzbijanja dronova i zračnog nadzora do vježbi sa saveznicima, osiguravamo da je Britanija sigurna kod kuće i jaka u inozemstvu“, kazao je.

Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske je odigralo ključnu ulogu u vraćanju mira na Zapadni Balkan tokom sukoba 1990-ih, a 72 britanska vojnika poginula su u borbi za mir u regiji.