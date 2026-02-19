Britanska policija uhapsila bivšeg princa Andrewa zbog zloupotrebe položaja u vezi s Epsteinom

Mlađi brat britanskog kralja Charlesa , (Andrew Mountbatten-Windsor), uhapšen je u četvrtak zbog sumnje na zloupotrebu javnog položaja u vezi s navodima da je slao povjerljive vladine dokumente Jeffreyju Epsteinu .

Britanska policija uglavnom ne objavljuje imena osumnjičenih, ali je objavila detalje koji identificiraju bivšeg princa, koji je bio pod istragom zbog navodnog prosljeđivanja dokumenata bivšem osuđenom seksualnom prestupniku dok je radio kao trgovinski izaslanik.

Policija je ranije ovog mjeseca saopštila da istražuje navode da je Mountbatten-Windsor prosljeđivao dokumente bivšem osuđenom seksualnom prestupniku, prema dokumentima koje je objavila američka vlada.

“Policija doline Temze pokrenula je istragu o zloupotrebi javnog položaja”, saopštila je policija na X.

Policija je dodala da je “muškarac u 60-im godinama iz Norfolka uhapšen i da je i dalje u policijskom pritvoru”.

Britanski mediji su ranije izvijestili da je šest neoznačenih policijskih automobila i oko osam policajaca u civilu stiglo na farmu Wood na imanju Sandringham u istočnoj Engleskoj, gdje sada živi Mountbatten-Windsor, čiji je 66. rođendan u četvrtak.

Kralj Charles rekao je da je vijest o hapšenju svog mlađeg brata Andrewa primio sa “najdubljom zabrinutošću”, dodajući da “zakon mora ići svojim tokom”.

“Ono što sada slijedi je potpun, pravedan i pravilan proces za adekvatnu istragu ove stvari”, dodao je Charles.

Bivši princ, drugi sin pokojne kraljice Elizabete, negirao je bilo kakve nepravilnosti s Epsteinom i rekao da žali zbog njihovog prijateljstva. Međutim, nije odgovorio na zahtjeve za komentar od posljednjeg objavljivanja dokumenata u SAD-u koji uključuju osuđenog seksualnog prestupnika.

Mountbatten-Windsor je policiji prijavila antimonarhistička grupa Republic nakon objavljivanja više od tri miliona stranica dokumenata koji se odnose na Epsteina, koji je 2008. godine osuđen za podvođenje maloljetnice u prostituciju.

Ti dokumenti sugeriraju da je Mountbatten-Windsor 2010. godine prenosio izvještaje Epsteinu o Vijetnamu, Singapuru i drugim mjestima koja je posjećivao tokom poslovnih putovanja.

Od luksuza do rođendana u zatvoru

Čovjek koji je nekada putovao svijetom privatnim avionima, odsjedao u luksuznim hotelima i palačama, vjerovatno će svoj 66. rođendan provesti u policijskoj ćeliji.

Mountbatten-Windsor je već bio vrlo nepopularan među britanskom javnošću – anketa YouGova iz oktobra pokazala je da 91 posto ispitanika ima negativno mišljenje o njemu.

Nekada je bio omiljeni sin pokojne kraljice Elizabete II, ali šokantna otkrića o njegovom odnosu s osuđenim seksualnim prestupnikom Epsteinom i ilegalnim aktivnostima u kojima je navodno učestvovao vjerovatno su nepopravljivo okaljala njegov ugled.

Rođen je 19. februara 1960. godine u Buckinghamskoj palači. Britanska javnost obožavala je zgodnog princa i pilota helikoptera koji se borio u ratu za Falklandska ostrva 1982. godine protiv Argentine.

Smatrali su ga zabavnim i opuštenim, za razliku od njegovog distanciranijeg i rezerviranijeg starijeg brata Charlesa.

Međutim, s njegovim ekscesima došla je i promjena stava, pa se javnost umorila od njegovog ponašanja, a zatim je postajala sve ljutija na njega.

Ponovno pojavljivanje optužbi da je imao seksualne odnose s Virginijom Giuffre, Epsteinovom žrtvom trgovine ljudima, u tri odvojene prilike – uključujući dva puta kada je imala samo 17 godina – ponovo je rasplamsalo bijes javnosti.

Skandal je od tada samo dobio na zamahu. Najnoviji objavljeni Epsteinovi dokumenti uključuju fotografiju Mountbatten-Windsor kako se naginje nad ženom koja leži na podu.

U e-poruci iz novembra 2010. poslanoj dok je bio trgovinski izaslanik, Mountbatten-Windsor je, čini se, s Epsteinom podijelio izvještaje o Vijetnamu, Hong Kongu, Shenzhenu i Singapuru nakon službene posjete Aziji.

Navodno je američkom financijeru poslao i detalje putovanja – na kojem su ga pratili Epsteinovi poslovni saradnici – zajedno s investicijskim prilikama mjesecima kasnije.

Premijer Keir Starmer je naznačio da bi bivši princ trebao svjedočiti pred američkim Kongresom o svom odnosu s Epsteinom.

Mountbatten-Windsor je 2022. godine lišen vojnih titula i titule Njegovog Kraljevskog Visočanstva te je penzionisan nakon što ga je Giuffre tužila. Isplatio joj je višemilionsku odštetu, iako se izjasnio da nije kriv.

Giuffre, američko-australijska državljanka, izvršila je samoubistvo na svojoj farmi u Australiji u aprilu prošle godine.

U oktobru je kralj Charles oduzeo svom bratu kraljevske titule i protjerao ga iz njegovog doma na imanju Windsor.

Bivša supruga Mountbatten-Windsor, Sarah Ferguson, također je osjetila posljedice svoje veze s Epsteinom. Oduzeta joj je titula vojvotkinje i prisiljena je sama tražiti novi dom.

(Kliker.infoRSE)