Britanija, Njemačka i Francuska osudile iranske napade, nisu se osvrnule na američko-izraelske udare

28 Februara
16:17 2026
Velika Britanija, Njemačka i Francuska osudile su iranske napade na zemlje u regionu, pozvavši Teheran da se suzdrži od daljnjih vojnih akcija i vrati se pregovorima.

Britanski premijer Keir Starmer, francuski predsjednik Emmanuel Macron i njemački kancelar Friedrich Merz naveli su u zajedničkoj izjavi da njihove zemlje nisu učestvovale u napadima na Iran, te da su u bliskom kontaktu sa Sjedinjenim Američkim Državama, Izraelom i partnerima u regionu.

U izjavi, međutim, nije bilo direktnog komentara na američko-izraelske napade na Iran.

