Britanski premijer Keir Starmer podnio je ostavku na mjesto premijera i predsjednika Laburističke stranke i službeno obavijestio kralja o svojoj odluci, čime je otvoren proces izbora njegovog nasljednika.

Starmer je rekao da je zatražio od Nacionalnog izvršnog odbora Laburističke stranke da odredi vremenski okvir za unutarstranačke izbore za novog lidera, a proces kandidiranja počinje 9. jula, izvještava Sky News.

Prema objavljenom rasporedu, nominacije će biti zaključene 16. jula, prije početka ljetne parlamentarne pauze. U slučaju izborne utrke, ovaj vremenski okvir trebao bi osigurati izbor novog lidera Laburističke stranke do povratka parlamenta u septembru.

U svom obraćanju javnosti, Starmer je podsjetio na ključna dostignuća tokom svog mandata, ističući ekonomske i društvene rezultate svoje vlade.

Rekao je da je britanska ekonomija danas jača i da raste brže od uporedivih zemalja, dok plate, kako je rekao, rastu brže od inflacije u svakom mjesecu otkako je njegova vlada preuzela dužnost.

Naglasio je da su osigurana značajna ulaganja i da se intenzivno ulažu u infrastrukturu. Također je istakao kraj politika štednje, s najbržim padom lista čekanja unutar britanskog javnog zdravstvenog sistema (NHS) u posljednjih 17 godina.

Među ključnim rezultatima svog mandata naveo je najveće poboljšanje prava radnika u jednoj generaciji, kao i najveće povećanje potrošnje na odbranu od Hladnog rata.

Starmer je također istakao smanjenje broja ilegalnih prelazaka granice malim brodovima, zatvaranje hotela namijenjenih smještaju tražilaca azila, jačanje zaštite mladih od negativnih utjecaja društvenih mreža, kao i činjenicu da je pola miliona djece izvučeno iz siromaštva zahvaljujući odlukama njegove vlade.

Britanski premijer je rekao da će ostati na funkciji do kraja izbornog procesa unutar Laburističke stranke kako bi osigurao stabilan prijenos vlasti.

Dodao je da će učiniti sve što je u njegovoj moći kako bi osigurao da se tranzicija odvija na uredan način i naglasio da će pružiti punu i nedvosmislenu podršku svom nasljedniku.

(Kliker.info-agencije)