Britanci jasno poručili da ne odstupaju: Dodik i Cvijanović će ostati pod našim sankcijama!

Nakon što su Sjedinjene Američke Države ukinule sankcije Miloradu Dodiku i drugim imenima iz Republike Srpske, portal Radiosarajevo.ba kontaktirao je Ambasadu Velike Britanije u BiH za komentar ove odluke i moguće usklađivanje evropske politike sankcija s američkom.

Iz Ambasade su odgovorili da nije primjereno komentarisati odluke drugih država, te podsjetili da režim sankcija Ujedinjenog Kraljevstva u BiH ostaje na snazi za Dodika i Željku Cvijanović.

“Režim sankcija Ujedinjenog Kraljevstva omogućava uvođenje sankcija onima koji podrivaju ili ugrožavaju suverenitet, teritorijalni integritet, međunarodni subjektivitet ili ustavni poredak Bosne i Hercegovine.

Milorad Dodik i Željka Cvijanović ostaju pod sankcijama zbog takvih postupaka. Odluka o sankcionisanju pojedinaca u BiH donesena je nakon pažljivog razmatranja.

Kada se otklone razlozi za nametanje sankcija, Ujedinjeno Kraljevstvo ih može ukinuti. Još važnije, time bi preduzeli neophodne mjere za stabilniju i prosperitetniju budućnost svojih građana”, poručili su iz Ambasade Velike Britanije.

Podsjećamo, britanske sankcije uvedene su 2022. godine, zabranjuju Dodiku i Cvijanović putovanje u Ujedinjeno Kraljevstvo i pristup eventualnoj imovini u toj zemlji.

Ambasada je naglasila da sankcije nisu usmjerene protiv Republike Srpske niti njenih građana, već isključivo protiv pojedinaca zbog neodgovornog ponašanja na funkcijama.

(RadioSarajevo) Foto: BN