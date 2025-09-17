Brisanje Gaze: Kopneni juriš na glavni grad kao nacrt “Velikog Izraela” – između američkog štita i rastućeg globalnog otpora

Izraelski kopneni napad na grad Gazu dobio je punu dimenziju tek kad su se kolone tenkova, oklopnih transportera i inženjerije spustile u srce urbanog labirinta – četvrt po četvrt, blok po blok, uz podršku zračnih udara koji brišu čitave ulice. Službena formula ostaje ista:uništiti Hamas kao vojnu i upravljačku strukturu te vratiti izraelske zatočenike. No, način vođenja operacije – duboka okupacija, uspostava trajnih “sigurnosnih zona”, razbijanje teritorija na izolirane džepove – govori da je cilj širi: promijeniti status quo u Pojasu Gaze zauvijek. Gaza City je bio prva velika meta jer je političko, urbano i simboličko središte – zauzimanje grada nije kraj, nego odskočna daska za strukturalnu promjenu cijelog pojasa.

U vojnom smislu, Izrael kombinira klasičnu doktrinu urbanog ratovanja s industrijskim tempom razaranja: sustavno “omekšavanje” artiljerijom i zrakoplovstvom, potom metodično pročišćavanje. Tunelska mreža i miješanje boraca s civilima čine operacije sporim i krvavim. Ali širina deklariranih ciljeva – razoružati, “izgnati” vodstvo Hamasa, “osigurati” da se prethodno stanje nikad ne vrati – potvrđuje sumnju (i kod onih koji bi je još imali!) da se ne radi samo o neutralizaciji jedne organizacije, već o demografsko‑teritorijalnom inženjeringu. U izraelskoj političkoj areni sve se češće čuje da će “Gaza biti potpuno uništena”, uz ideje o “sterilnim zonama” i trajnoj izraelskoj vojnoj prisutnosti. Paralelno, na Zapadnoj obali ubrzano se šire naselja. Zajedno, to tvori obrazac: iscrtavanje karte bez palestinske suverenosti – “rješenje” temeljeno na trajnoj subordinaciji.

Brojevi potvrđuju razmjere tragedije. Lokalni zdravstveni izvori govore o desecima hiljada ubijenih – do sredine septembra 2025. bilježi se gotovo 65 hiljada mrtvih (a i to je vjerojatno konzervativna brojka jer hiljade se vode kao “nestali” pod ruševinama). U mnogim četvrtima grada Gaze ne prepoznaju se ulice; infrastruktura je zdrobljena, opskrba vodom i strujom kolabira, bolnice su preopterećene ili izvan pogona. Glad i bolesti šire se kao drugi val rata. U takvim uvjetima, proturječnost između dva nominalna cilja – masovni, “maksimalistički” obračun s Hamasom i istodobna briga za živote izraelskih talaca – izbija na površinu. Taktika koja ruši blokove teško je spojiva s preciznim spašavanjima (!), a domaći pritisak porodica zatočenika, koji traže razmjene i prekide, sukobljava se s ultimativnim zahtjevima tvrdog krila vlasti.

Hoće li svijet reagirati oštrije? Pravna arhitektura već jest: Međunarodni sud pravde utvrdio je “plauzibilan rizik” genocida i naložio hitne mjere zaštite civila. Istražna tijela UN‑a otišla su korak dalje i konstatirala da izraelska kampanja nosi obilježja genocida. No, pravne kvalifikacije ne zaustavljaju tenkove same po sebi. Zapadne vlade dugo su štitile Izrael politički i logistički, skrivajući se iza refrena “prava na samoobranu”. Tek kako se gomilaju masovne civilne žrtve i slike razorenih bolnica, ali i sve veće demonstracije protiv izraelske agresije, pojedine europske države počinju kočiti izvozne dozvole za oružje, uvoditi ciljane zabrane za radikalne ministre i suspendirati pregovore. Drugdje događa se više: formiraju se blokovi država koji koordinirano zatvaraju luke brodovima s oružjem, promiču kaznene postupke i guraju opći embargo. U prijevodu: međunarodna izolacija Izraela raste, ali presjek sile i interesa još nije presjek dovoljan da bi se rat prekinuo.

Ključ je, kao i uvijek, Washington. Pod Trumpovom administracijom američko savezništvo s Izraelom nije samo obnovljeno, nego i ideološki zaoštreno. Veto u Vijeću sigurnosti ostaje refleks – vojna pomoć i političko pokroviteljstvo su konstanta. Povremeni “ukor” nakon spektakularnih zločina – primjerice nakon udara na kršćansku crkvu – ne mijenja temeljni kurs: Sjedinjene Države daju do znanja da međunarodne sudove i mehanizme odgovornosti neće prihvatiti kad ciljaju izraelski vrh. U praksi to znači da je najvažniji zaštitni kišobran netaknut. Dok je tako, teško je očekivati obvezujuću međunarodnu prisilu koja bi rat zaustavila.

Ivan Marković (Advance)