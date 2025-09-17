hamburger-icon

Kliker.info

Brisanje Gaze: Kopneni juriš na glavni grad kao nacrt “Velikog Izraela” – između američkog štita i rastućeg globalnog otpora

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

Brisanje Gaze: Kopneni juriš na glavni grad kao nacrt “Velikog Izraela” – između američkog štita i rastućeg globalnog otpora

17 Septembra
04:40 2025
Štampaj Podijeli s prijateljima

Izraelski kopneni napad na grad Gazu dobio je punu dimenziju tek kad su se kolone tenkova, oklopnih transportera i inženjerije spustile u srce urbanog labirinta – četvrt po četvrt, blok po blok, uz podršku zračnih udara koji brišu čitave ulice. Službena formula ostaje ista:uništiti Hamas kao vojnu i upravljačku strukturu te vratiti izraelske zatočenike. No, način vođenja operacije – duboka okupacija, uspostava trajnih “sigurnosnih zona”, razbijanje teritorija na izolirane džepove – govori da je cilj širi: promijeniti status quo u Pojasu Gaze zauvijek. Gaza City je bio prva velika meta jer je političko, urbano i simboličko središte – zauzimanje grada nije kraj, nego odskočna daska za strukturalnu promjenu cijelog pojasa.

U vojnom smislu, Izrael kombinira klasičnu doktrinu urbanog ratovanja s industrijskim tempom razaranja: sustavno “omekšavanje” artiljerijom i zrakoplovstvom, potom metodično pročišćavanje. Tunelska mreža i miješanje boraca s civilima čine operacije sporim i krvavim. Ali širina deklariranih ciljeva – razoružati, “izgnati” vodstvo Hamasa, “osigurati” da se prethodno stanje nikad ne vrati – potvrđuje sumnju (i kod onih koji bi je još imali!) da se ne radi samo o neutralizaciji jedne organizacije, već o demografsko‑teritorijalnom inženjeringu. U izraelskoj političkoj areni sve se češće čuje da će “Gaza biti potpuno uništena”, uz ideje o “sterilnim zonama” i trajnoj izraelskoj vojnoj prisutnosti. Paralelno, na Zapadnoj obali ubrzano se šire naselja. Zajedno, to tvori obrazac: iscrtavanje karte bez palestinske suverenosti – “rješenje” temeljeno na trajnoj subordinaciji.

Brojevi potvrđuju razmjere tragedije. Lokalni zdravstveni izvori govore o desecima hiljada ubijenih – do sredine septembra 2025. bilježi se gotovo 65 hiljada mrtvih (a i to je vjerojatno konzervativna brojka jer hiljade  se vode kao “nestali” pod ruševinama). U mnogim četvrtima grada Gaze ne prepoznaju se ulice; infrastruktura je zdrobljena, opskrba vodom i strujom kolabira, bolnice su preopterećene ili izvan pogona. Glad i bolesti šire se kao drugi val rata. U takvim uvjetima, proturječnost između dva nominalna cilja – masovni, “maksimalistički” obračun s Hamasom i istodobna briga za živote izraelskih talaca – izbija na površinu. Taktika koja ruši blokove teško je spojiva s preciznim spašavanjima (!), a domaći pritisak porodica  zatočenika, koji traže razmjene i prekide, sukobljava se s ultimativnim zahtjevima tvrdog krila vlasti.

Hoće li svijet reagirati oštrije? Pravna arhitektura već jest: Međunarodni sud pravde utvrdio je “plauzibilan rizik” genocida i naložio hitne mjere zaštite civila. Istražna tijela UN‑a otišla su korak dalje i konstatirala da izraelska kampanja nosi obilježja genocida. No, pravne kvalifikacije ne zaustavljaju tenkove same po sebi. Zapadne vlade dugo su štitile Izrael politički i logistički, skrivajući se iza refrena “prava na samoobranu”. Tek kako se gomilaju masovne civilne žrtve i slike razorenih bolnica, ali i sve veće demonstracije protiv izraelske agresije, pojedine europske države počinju kočiti izvozne dozvole za oružje, uvoditi ciljane zabrane za radikalne ministre i suspendirati pregovore. Drugdje događa se više: formiraju se blokovi država koji koordinirano zatvaraju luke brodovima s oružjem, promiču kaznene postupke i guraju opći embargo. U prijevodu: međunarodna izolacija Izraela raste, ali presjek sile i interesa još nije presjek dovoljan da bi se rat prekinuo.

Ključ je, kao i uvijek, Washington. Pod Trumpovom administracijom američko savezništvo s Izraelom nije samo obnovljeno, nego i ideološki zaoštreno. Veto u Vijeću sigurnosti ostaje refleks – vojna pomoć i političko pokroviteljstvo su konstanta. Povremeni “ukor” nakon spektakularnih zločina – primjerice nakon udara na kršćansku crkvu – ne mijenja temeljni kurs: Sjedinjene Države daju do znanja da međunarodne sudove i mehanizme odgovornosti neće prihvatiti kad ciljaju izraelski vrh. U praksi to znači da je najvažniji zaštitni kišobran netaknut. Dok je tako, teško je očekivati obvezujuću međunarodnu prisilu koja bi rat zaustavila.

Ivan Marković (Advance)

Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku