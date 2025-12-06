Briljantna utakmica mladog Zmaja : Muharemović “rasturio” Fiorentinu! (VIDEO)
Sassuolo je do izjednačenja stigao u 14. minuti. Cristian Volpato pogodio je za 1:1, ali ključni posao prethodno je obavio Muharemović, koji je upisao asistenciju.
Mladi bh. defanzivac bio je nerješiva enigma za odbranu Fiorentine, a svoju briljantnu predstavu potvrdio je u sudijskoj nadoknadi prvog dijela. Nakon odličnog kornera Laurientea, Muharemović je fenomenalno skočio i glavom pogodio za preokret – 2:1.
U nastavku susreta Sassuolo je nastavio kontrolisati ritam, pa je tako u 65. minuti Kone pogodio za konačnih 3:1 i ovjerio trijumf domaćina.
Edin Džeko je meč ispratio sa klupe Fiorentine i nije ulazio u igru.
Tarik Muharemović bio je bez dileme najbolji igrač utakmice – s golom, asistencijom i impresivnom partijom vodio je Sassuolo do vrijedne pobjede pred domaćom publikom.
Sassuolo je sa ovom pobjedom skočio na visoko 8. mjesto na tabeli sa 20 bodova, dok je Fiorentina i dalje uvjerljivo zadnja sa ukupno 6 bodova.
(Kliker.info-agencije)
