Briljantna utakmica mladog Zmaja : Muharemović “rasturio” Fiorentinu! (VIDEO)

Fiorentina je bolje otvorila duel i povela već u 9. minuti, kada je Mandragora sa bijele tačke matirao golmana domaćih za 0:1. Ipak, prednost gostiju nije dugo trajala.

Sassuolo je do izjednačenja stigao u 14. minuti. Cristian Volpato pogodio je za 1:1, ali ključni posao prethodno je obavio Muharemović, koji je upisao asistenciju.

Mladi bh. defanzivac bio je nerješiva enigma za odbranu Fiorentine, a svoju briljantnu predstavu potvrdio je u sudijskoj nadoknadi prvog dijela. Nakon odličnog kornera Laurientea, Muharemović je fenomenalno skočio i glavom pogodio za preokret – 2:1.

U nastavku susreta Sassuolo je nastavio kontrolisati ritam, pa je tako u 65. minuti Kone pogodio za konačnih 3:1 i ovjerio trijumf domaćina.

Edin Džeko je meč ispratio sa klupe Fiorentine i nije ulazio u igru.

Tarik Muharemović bio je bez dileme najbolji igrač utakmice – s golom, asistencijom i impresivnom partijom vodio je Sassuolo do vrijedne pobjede pred domaćom publikom.

Sassuolo je sa ovom pobjedom skočio na visoko 8. mjesto na tabeli sa 20 bodova, dok je Fiorentina i dalje uvjerljivo zadnja sa ukupno 6 bodova.