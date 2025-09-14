Brazilke, Filipinke, luksuzni stanovi i verificirani profili: Što se krije iza escort oglasa u Mostaru?

U Mostaru, u modernim zgradama City naselja, u blizini zapadnog autobusnog kolodvora, dijelu grada prepunom studenata sa svih strana, svakodnevno se odvija suptilna i tiha dinamika koja prolazi ispod radara većine građana. Iza luksuznih fasada, tvrde naši izvori, redovno se izmjenjuju skupocjeni automobili, muškarci koji dolaze i odlaze u kratkim vremenskim razmacima – i djevojke čija se lica, uz eksplicitne ponude, pojavljuju na međunarodnim escort platformama poput EuroGirlsEscort.com.

Iako se na prvu čini da je riječ o uobičajenim internet oglasima za “druženje”, nedavne policijske akcije razotkrile su sasvim drukčiju pozadinu. Federalna uprava policije je u lipnju ove godine razbila međunarodnu kriminalnu mrežu koja je, prema navodima Tužiteljstva BiH, dovodila strane državljanke iz Kine i Brazila u Bosnu i Hercegovinu radi organiziranog pružanja seksualnih usluga – između ostalih i u Mostaru.

Naša istraga pokazuje da online escort oglasnici, uključujući “verificirane” profile na poznatim web stranicama, mogu biti samo sofisticirani paravan za ono što se pravno kvalificira kao međunarodno navođenje na prostituciju.

Brazil, Filipini, brojevi telefona iz Srbije

Na stranici EuroGirlsEscort trenutno je oglašeno 15 „verificiranih“ profila za grad Mostar, među kojima se izdvajaju djevojke pod imenima Paloma, Baby, Ana i Cat. Sve djevojke navode da su strane državljanke, najčešće Brazilke, uz iznimku Cat koja se predstavlja kao Engleskinja, iako koristi filipinski broj telefona.

Iako se predstavljaju kao neovisne („independent“), svi profili dijele gotovo identičnu strukturu: profesionalne fotografije, jasno definirane seksualne usluge, dostupnost 24 sata dnevno i kontakt brojeve iz različitih zemalja – Srbije, BiH, Brazila i Filipina. Stil pisanja opisa, jezične kombinacije i rotacija po gradovima (Mostar, Tuzla, Sarajevo) upućuju na organiziranu mrežu koja upravlja njihovim kretanjem i oglašavanjem. Pritom se oglašavaju kao “verificirane”, iako platforma ne nudi nikakvo objašnjenje procesa verifikacije.

Neke od djevojaka na profilima imaju fotografije koje ih nedvojbeno smještaju u Mostar, pa tako na jednom profilu djevojka pije vino u blizini Starog mosta, druga ima fotografiju u poznatom Mostarskom restoranu, dok se kod treće u pozadini vidi zvonik Franjevačke katedrale.

Istaknute cijene usluga su između 150 i 200 eura po satu.

Usluge koje nude uključuju GFE, oralni seks bez zaštite, masaže, pa čak i opcije poput „duo s drugom djevojkom“, što dodatno sugerira logističku i kadrovsku povezanost. S obzirom na sve elemente – zajednički jezik, mobilnost, tehničku sličnost profila i preklapanje s detaljima iz nedavnih policijskih akcija – sve upućuje na postojanje profesionalno vođene, potencijalno međunarodne mreže koja koristi escort oglasnike kao paravan za organizirano seksualno iskorištavanje.

Također, na stranici je vidljivo i kada su zadnji put bile aktivne, pa je zanimljivo kako su dvije Brazilke platformu napustile 30.6. neposredno nakon velike akcije FUP-a.

Isti modus operandi

Ovakvi obrasci u potpunosti korespondiraju s nalazima nedavnih policijskih istraga provedenih pod nadzorom Tužiteljstva Bosne i Hercegovine.

U dvije odvojene akcije Federalne uprave policije, provedene u lipnju 2025., identificirane su međunarodne kriminalne grupe koje su organizirano dovodile strane državljanke, pretežno iz Brazila i Kine, kako bi pružale seksualne usluge na području BiH, uključujući i Mostar.

Osobe su zatečene u iznajmljenim stanovima, dok su njihove aktivnosti bile oglašavane putem internetskih platformi, a komunikacija s klijentima vođena putem inozemnih brojeva telefona – upravo kao što se pojavljuje na analiziranim profilima.

Kazneno djelo koje se tim radnjama stavlja na teret, prema članku 187. stavku 1. Kaznenog zakona BiH, glasi „međunarodno navođenje na prostituciju“ i uključuje svako organizirano posredovanje, logistiku i iskorištavanje osoba radi pružanja seksualnih usluga u više država.

Iako se escort stranice poput EuroGirlsEscort formalno ograđuju od odgovornosti, jasno je da u mnogim slučajevima upravo one predstavljaju ključni mehanizam digitalnog navođenja – a „verificirani“ profili služe kao alat prikrivanja stvarne pozadine, uključujući moguće prisiljavanje, ucjene i trgovinu ljudima.

Iako se o prostituciji u Mostaru u javnosti rijetko govori, povijesni izvori svjedoče da ovaj grad ima dugu i razgranatu tradiciju „najstarijeg zanata na svijetu“.

Prvi pisani trag seže u 1658. godinu, kada francuski putopisac Poullet u svojim zapisima opisuje prizore prostitucije u tadašnjem Mostaru, a austrougarski izvori iz kraja 19. stoljeća govore o postojanju tzv. bludilišta – javnih kuća reguliranih i pod nadzorom državne vlasti. Najpoznatiji objekt bio je kupleraj uz Carinski most, otvoren 1905., a u njegovim prostorijama uživali su i austrougarski časnici i domaći trgovci. U blizini kupleraja nalazila se i legendarna kavana “Lira”, koja je postala simbol hedonizma i lokalnog boemskog života.

Mostarska prostitucija nikada nije bila isključivo ilegalna ili marginalna – naprotiv, bila je integrirana u gradski život, često uz prešutno znanje i toleranciju vlasti.

Slučaj iz 2021. dodatno potvrđuje da Mostar već godinama nije izvan dometa međunarodnih kriminalnih mreža koje eksploatiraju strane državljanke u svrhu seksualne zarade. Te godine Tužiteljstvo BiH podiglo je optužnicu protiv dvije osobe – državljanki Ukrajine i Armenije – zbog organizirane međunarodne trgovine ljudima i navođenja na prostituciju. Optužene su djelovale na području Mostara i Banje Luke, gdje su pod krinkom masažnih salona i u unajmljenim apartmanima iskorištavale najmanje 17 žrtava iz Ukrajine i Rusije.

Istražitelji su dokumentirali slučajeve ucjena, fizičkog nasilja i psihološkog pritiska, poput prijetnji da će obitelj žrtava biti obaviještena ako ne pristanu na pružanje seksualnih usluga. Cijene „masaža“ kretale su se od 60 do 100 KM, a stvarna usluga često je bila seksualna. Jedna od žrtava, Anđela Kordienko, opisala je u iskazu da je pobjegla iz Banje Luke u Mostar, ali je ondje nastavila biti iskorištavana od strane druge osobe iz iste mreže. Uhićenje je uslijedilo nakon što su prikriveni istražitelji posjetili apartman i ondje zatekli žrtve, novac, više mobitela i veliku količinu kondoma.

U kontekstu Mostara – grada koji se sve više pozicionira kao turistička destinacija – otkrivanje ovakvih aktivnosti u stambenim zonama otvara važna pitanja: tko sve zatvara oči pred očitim znakovima organiziranog iskorištavanja i koliko dugo će pravne rupe štititi mreže koje profitiraju na tuđem tijelu?

Umjesto isključivo represivnog pristupa, stručnjaci upozoravaju da bi se o ovoj pojavi trebalo razgovarati otvoreno i bez licemjerja – osobito u turističkim gradovima, gdje potražnja za eskort uslugama očigledno postoji.

Legalizacija i regulacija seksualnog rada, uz jasne standarde zaštite prava i zdravlja osoba koje ga pružaju, mogla bi biti jedno od rješenja kojim bi se stalo na kraj iskorištavanju, smanjio prostor za djelovanje kriminalnih mreža i osigurala transparentnost jedne realno postojeće djelatnosti.

N.Bačić (Hercegovina.info)