Branko Perić u Pressingu : “Politički je situacija takva da niko razuman ne može povjerovati da Dodik može uspjeti” (Video)

“Odluka visokog predstavnika (nametanje odredbi Krivičnog zakona, op.a.) je bila jedna greška zbog koje je on (Milorad Dodik, op.a.) odlučio da se osveti pravosuđu. Kada su tvorci Djetonskog sporazuma dali ovlaštenje visokom predstavniku da može nametati zakone, nestao je međunarodni pravni poredak i to je podrivanje ustavnog poretka. Oni su mu dali agrumente ‘kad može visoki predstavnik, onda mogu i ja’. Ali ne može. Pravni poredak kakav god da je, bolji je od nikakvog i od ove anarhije kakvu imamo”, rekao je penzionisani sudija Suda BiH Branko Perić u Pressingu.

Dodik najavljuje da će po novim zakonima on hapsiti i pripadnike SIPA-e, tužioce, sudije koji se pojave na teritoriji RS, prijeti da će oduzeti imovinu?

To je sada prostor prijetnji u cilju da ljudi prihvate ono što politički vrh RS nudi ljudima iz SIPA-e. Sve je to magla.

Je li Vas izneanadilo što ga sudije i tužioci nisu poslušali i nisu ga se prepapli?

Nije. Ljudi imaju svoje probleme različite vrste – od posla, stanova, imovine, djece, supruge koja radi… Kuda da idu ljudi iz Sarajeva? Da idu u Banjaluku da ih neko rasporedi u KPZ da budu pravnici ili u Pravobranilaštvo? Nije to jednostavno i kada bi neko htio. Kuda da ljudi idu iz svoje zemlje?! Oni su državljani BiH, imaju pasoše BiH, imaju svoju imovinu u BiH, imaju rodbinu u jednom i drugom entitetu.

Ljudi realno razmišljaju

On ih već naziva izdajnicima?

Neizvjesnost jeste, ali mislim da ljudi realno razmišljaju. Politički je situacija takva da niko razuman ne može povjerovati da Dodik može uspjeti. Ovo je avantura koja svakome potpuno nejasna. Mislim da je Dodik izvršio svoje političko samoubistvo, da je to bilo potpuno nepotrebno i prenagljeno.

On će ići do kraja svog ili kraja ovo ustavno-pravnog uređenja?

Nisam siguran. Treba da se pokrene dijalog s njim i drugim ljudima, da ljudi shvate realnost. Ne može se tako rasturati poredak koji je pravljen 30 godina. Njegov glavni agrument je vraćanje na izvorni Dejton. Ali to ne pije vode. Nema argumentaciju. Izvorni Dejton je temelj na kojem se gradila država BiH i sagradila se sporazumima o prenosu nadležnosti, prihvatanjem nametnutih zakona. Izgrađen je jedna zajednička pravna i politička građevina i sada nekome pada na pamet da nakon 30 godina to sve sruši. Kako srušiti i uspostaviti neku novu stvarnost?! Tu su razne obaveze i međunarodne, kreditne, finansijske, ekonomske, privredne…. Kako će se to srušiti? Kako izaći iz toga? Kako krenuti iz toga da nemaš plan osim da pozoveš ljude da napuste to?!

Kako biste Vi postupili da ste aktivni sudija Suda BiH i da dođe ovaj poziv?

Ne bih razmišljao o tome. Pokrenuo bih dijalog u pravosudnom sistemu, Sudu, VSTV-u, da se zauzme stav o tome jer i to je pravna situacija. Kuda da ide? Kako? Ko će suditi Srbima koji žive u FBiH? Sud BiH se neće ugasiti ako sve sudije odu. Suština je u tome da pravosudni sistem ovu situaciju ne može riješiti. Nema takve mogućnosti. Ali dobro je što se trenutno rješava na pravosudnom nivou i to dva – Ustavni sud i drugi nivo krivičnog pravosuđa. Ustavni sud će proglasiti neustavnim sve sporne zakone i Nacrt ustava RS. Šta poslije toga?

Srljanje u produženo krivično djelo

On kaže da će i graničnu policiju osnovati?

To je srljanje koje će završiti pravnom konstrukcijom produženog krivičnog djela koje će samo otežavati situaciju osumnjičenih – pravnu. Ali sada govorim o tome u šta nas može uvesti proglašavanje zakona neustavnim. Dodik će donositi nove. Ide opet proglašavanje neustavnim. Nema efektivne mogućnosti da Ustavni sud nametne neku pravnu situaciju. Možemo doći u situaciju da se obesmisli samo postupanje Ustavnog suda. Na kraju krajeva imamo situaciju da preko 100 odluka Ustavnog suda nije provedeno. Nije imao ko da ih izvrši. Sami smo stvorili ustavnu praksu da se odluke Ustavnog suda ne izvršavaju. To je jedan nivo problema i zbog toga iznosim tezu da pravosuđe samo po sebi ne može riješiti ovaj problem jer je prije svega politički problem. Stvorena je pogrešnim dugogodišnjim odlukama i od međunarodne zajednice i domaćih politika i jedne i druge i treće. Mi danas i ne znamo šta su bile politike npr. Hrvata i Čovićevog HDZ-a osim optimizma.

Ali sada imamo jasno krivično djelo?

Sada su te pogrešne razne odluke stvorile političku krizu, ovo je samo refleksija. Dodik je posegao za uspotavljanjem protupravnosti i doveo sebe da bude osumnjičen za podrivanje ustava.

“Osveta” pravosuđu i “nestanak” međunarodnog pravnog poretka

Da nije bilo presude da li bi krenuo u ovo? Izgleda da je bilo dobro isplanirano?

Nisam siguran da je to dobro postavljena teza. Jeste da on prijeti godinama raznim problemima, ali je sarađivao. Učestovovao je u svemu i u usvajanju zakona, finansiranju Suda. Nikola Špirić najviše novca dao iz budžeta za Sud i Tužilaštvo – Dodik je to prihvatio. U moj vrijeme kada sam bio predsjednik VSTV on je u razgovoru sa mnom priznavao nadležnost Suda BiH. Istina, govorio je da treba smanjiti jer imaju djela koja nisu predviđena u entitetskom zakonodavstvu, on je to razumio. Mislim da je ova odluka visokog predstavnika bila jedna greška zbog koje je on odlučio da se osveti pravosuđu.

Dodik da nije presuđen ne bi bilo ovih akcija? Vi ste javno rekli da ne biste potpisali tu optužnicu jer je politička?

Ja sam branio pravne principe. Ne može u 21. vijeku u Evropi koja je civilizacijska tekovina svih pravnih načela i standarda pojedinac nametati zakone, a pogotovo pisati krivična djela i kazne. To ne postoji od 13. vijeka u Evropi. To je suprotno vladivini prava. Kada su tvorci Dejtonskog sporazuma dali ovlaštenje visokom predstavniku da može nametati zakone, nestao je međunarodni pravni poredak. To je napravilo nesigurnim i sam Dejtonski sporazum.

Ako su stranci zakuhali zašto to ne rješavaju?

Upravo to. Oni su trebali da pomognu domaćim politikama da rješavaju probleme. To bi bila neka suštinska odluka visokog predstavnika Ali dati im pravo da intervenišu u pravni poredak, to je podrivanje pravnog poretka.

Sada je Dodik ušao u drugo znatno ozbiljnije krivično djelo?

Oni su mu dali argumente -‘kada je mogao visoki predstavnik onda mogu i ja’. Ne može. Pravni poredak kakav god da je, bolji je od nikakvog i od ove anarhiju kakvu imamo. To su greške međunarodne zajednice. Zato kažem da su pogrešne politike prouzrokovale krizu. Kako je riješiti? Nema ko da razgovara sa nama. Nema međunarodnog autoriteta koji bi mogao biti medijator. To više nije visoki predstavnik jer nije imao saglasnost u trenutku dolaska. Danas pogotovo nema. Ali nema nikoga drugog.

Generalni sekretar UN je rekao da nije trebala saglasnost za njegovo imenovanje. Ali on je tu i ambasadori koji su ga podržavali više ga ne podržavaju. I šta sada?

Nemojte zaboraviti da je BiH dejtonska, odnosno američka tvorevina, da su oni kreirali Dejtonski sporazum i da imaju interes da se to održi. Jednog dana će se međunarodna moć umiješati u našu krizu, ne znam na koji način. Ali ako Trump bude razmišljao na način kao sada, prvo američki interesi i da posmatra našu krizu iz koristi, može jednog dana reći imali ste šansu, 30 godina niste učinili ništa, ovo postaje naš problem. I kako će se raspetljati, ja to ne znam.

