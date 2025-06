Branko Perić : Dodik, presuda i zablude

Ko se iole razumije u prakse “nezavisnog” pravosuđa i spektre političkog uticaja na pravosuđe, može zaključiti da će u Dodikovom slučaju pred Sudom BiH žalbe biti odbijene kao neosnovane i prvostepena presuda potvrđena! Ne bi trebalo biti iznenađenje i da žalba tužioca bude uvažena u dijeli koji se odnosi na visinu kazne i izrečena zatvorska kazna poveća kako bi se Dodiku smjestio u zatvor, odnosno lišio mogućonosti zamjene zatvorske kazne novčanom kaznom. Ima i u sudskom vijeću sudija koji svoju misiju vide u drakonskom kažnjavanju. Dodikov slučaj je jedinstvena prilika da se uđe u pravosudnu istoriju i po raznim pravnim budalaštinama.

Piše : Branko Perić (Buka)

Osuđujuća presuda, kakva god da bude, biće u javnosti viđena kao zavjera i osveta moćnih. Biće i onih umjerenijih koji će u njoj vidjeti neku vrstu kosmičke pravde. Naime, Dodik je svoju političku karijeru trošio u nemilosrdnom uništavanju pravosuđa, vjerujući da će polugama uticaja na izbor i imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija i oblicima korumpiranja, osugurati njegovu potpunu kontrolu i tako obezbijediti svoju nekažnjivost. Radio je to majstorski. Dogurao je do toga da osumnjičene osumnjičene za zloupotrebe iz pritvora vraća na upravljačke javne pozicije. Valjda ga je ta vrsta neobuzdane moći i odvela na optuženičku klupu. A imao je sjajnih prilika da bude na strani pravde i vladavine prava. Na primjer, bio je protivnik ideje o osnivanju apelacionog suda BiH iako je znao da je struktura Suda BiH suprotna svim međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima i osmišljena kako bi međunarodne politike imale poluge uticaja na državno pravosuđe. Nije mu to smetalo jer je računao da će nakaradna struktura i njemu omogućiti lakši uticaj. I dok je sjedio na optuženičkoj klupi pravio je političke predstave oko sjedišta Apelacionog suda BiH. Vjerovao je da njemu takav sud neće nikada biti potreban. Kada je pred tim istim sudom osuđen u prvostepenom postupku, mogao je da shvati šta znači kada ti isti sud sudi u prvostepenom i žalbenom postupku.

I danas se Dodik nada oslobađajućoj presudi, a za slučaj osuđujuće najavljuje još žešći odgovor. Šta ova Dodikova prijetnja znači? Izgleda da više nije moguće izaći iz kolopleta političkih i pravnih apsurda!?

Usvajanje žalbe Dodikove odbrane i oslobađajuća presuda neće se dogoditi. Bila bi to objava kolosalnog poraza pravosuđa, To bi definitivno srušilo ugled Tužilaštva i Suda BiH i do kraja uništilo povjerenje građana u vladavinu prava. Takođe, bio bi to poraz međunarodnih politika koje dvadeset godina reformišu pravosuđe i daju podršku pravosudnim institucijama. Zbog toga se teško može očekivati da se u sudskom vijeću nađe većina koja je spremna braniti pravdu i vladavinu zakona.

U slučaju odbijanja žalbi i potvrđivanja osuđujuće presude, stvari nastavljaju da se komplikuju na svim nivoima i u svim pravcima. Osuđujuća presuda postaje pravosnažna i otvara se faza njenog izvršenja. Dodik ima pravo da mu se kazna zatvora od jedne godine zamijeni novčanom kaznom. To je njegovo pravo i niko mu ga ne može ograničiti ili uskratiti. Ako Dodik ne zatraži zamjenu zatvorske kazne, Sud BiH će ga pozvati da preuzme akt o upućivanju na izdržavanje zatvorske kazne.. On neće doći da primi uputni akt i ponovo slijedi već viđena procedura prinudnog (ne)dovođenja

Ako zatraži zamjenu kazne zatvora novčanom kaznom i plati novčanu kaznu, krivični slučaj je okončan. Ostaje pitanje izvršenja mjere bezbijednosti zabrane političkog djelovanja, čije dejstvo nastupa sa danom donošenja drugostepene presude. Ako se Dodik dobrovoljno ne povuče sa funkcije predsjednika RS, postavlja se pitanje ko treba da ga ukloni i na koji način? Zakon za takvu situaciju nema jasno rješenje. U takvoj situaciji otvara se problem ko bi preuzeo funkciju predsjednika RS do izbora novog predsjednika? Zamjenici to ne mogu jer po Ustavu RS, zamjenici ne mijenjaju predsjednika nego predsjednik na zamjenika prenosi ovlaštenja samo u slučaju privremene spriječenosti da obavlja funkciju predsjednika.

U fazi kada izborna komisija raspiše izbore za predsjednika RS, može se očekivati niz opstrukcija oko provođenja izbora u opštinama u kojima vlast drži SNSD sa koalicionim partnerima. Da li će Dodikove opštinske izborne komisije učestvovati u takvom izbornom procesu?_Masovna opstrukcija izbornog procesa je fenomen nesagledivih posljedica. Takođe, moguć je i novi krug povlačenja predstavnika RS iz organa državne vlasti i potpuna paraliza funkcionisanja institucija na državnom nivou. Iz takve situaciju ne postoji izlaz. To je politička tačka topljenja na kojoj ni intervencionizam visokog predstavnika nije moguć.

I pored toga što još uvijek ima manevarski prostor, Dodik ne bi trebao da likuje zbog svojih helikopterskih preleta u niskom letu i moskovskih koridora. Politička i pravosudna zamešateljstva pokazuju ozbiljnu strukturalnu i funkcionalnu nemoć države, ali to Dodika neće dovesti u bolju političku poziciju. Vjerovanje da će novim odgovorom na osuđujuću drugostepenu presudu biti u prednosti i uspjeti da se održava na političkoj sceni je pogrešno zaključivanje. Slabosti sistema dovode državu u stanje očajničke nemoći iz koga je jedini izlaz upotreba sile. I jedini izlaz iz političke i pravne krize. To počinju da shvataju i građani, koji su umorni od neizvjesnosti i beskorisnih politika. Drugim riječima, vrijeme ne radi za Dodika.