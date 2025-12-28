Branko Blanuša jednoglasno izabran za predsjednika SDS-a

Branko Blanuša jednoglasno je danas izabran za predsjednika Srpske demokratske stranke (SDS) na vanrednoj sjednici Skupštine ove stranke. Delegati SDS su jednoglasno odlučili i da Blanuša bude kandidat za predsjednika Republike Srpske na redovnim izborima 2026. godine.

Blanuša je na konferenciji za novinare, poslije sjednice Skupštine, rekao da se u narednom periodu očekuju dvije bitne stvari.

– Prva je ponovoljeni izbori na biračkim mjestima na kojima je CIK BIH poništio rezultate na prijevremenim izborima za predsjednika RS. Daćemo sve od sebe da se organizujemo kako bi zaista pobijedila volja birača – dodao je Blanuša.

Druga ključna stvar su, kako je dodao, redovni izbori 2026. godine za koje je potrebno “mnogo efikasnijeg rada i organizacije stranke“.

Na pitanje kakav je plan SDS za Banju Luku, imajući u vidu da SDS u ovom gradu nema nijednog odbornika i da je praktično stranka nevidljiva u najvećem gradu RS, Blanuša je rekao da je poslije prijevremenih izbora za predsjednika RS SDS u Banjoj Luci “sve ne samo nevidljiv“.

– Imamo pojačan interes za novo članstvo u Banjoj Luci, a, ako bude potrebe, biće i kadrovskih promjena – naveo je Blanuša.

On je rekao da će SDS voditi razgovore sa drugim opozicionim strankama u vezi sa kandidatima za inokosne funkcije na narednim izborima u oktobru 2026.

Inače, Blanuša će obavljati funkciju predsjednika SDS do proljeća 2027. godine, odnosno do naredne redovne sjednice Skupštine SDS.

Međutim, ako bude predsjednik RS, moraće podnijeti ostavku na stranačku funkciju, jer tako nalaže Statut SDS.

Na ovoj vanrednoj sjednici SDS nije bio prisutan Milan Miličević, bivši predsjednik SDS, a u stranci tvrde da je najavio odsustvo zbog puta.

– Inače, sa gospodinom Miličevićem sam u odličnim odnosima – dodao je Blanuša.

