Branko Blanuša: “Bez rezultata s poništenih biračkih mjesta, mi vodimo”

Režim je pokušao još jedanput prevariti i poniziti građane Republike Srpske, ali ovoga puta su uhvaćeni na djelu. Insistiramo da svi počinioci i nalogodavci organizirane izborne krađe budu strogo kažnjeni, jer su građani željni pravde i zaslužili su živjeti u državi koja neće lagati, obmanjivati na svakom koraku i držati ih u vječitoj neizvjesnosti – kazao je Branko Blanuša, kandidat Srpske demokratske stranke (SDS) za predsjednika Republike Srpske.

– Odluka Centralne izborne komisije (CIK) BiH o ponavljanju izbora na 136 biračkih mjesta je potvrda za sve ono što smo govorili nakon 23. novembra, izborni proces je potpuno narušen i krađa se dešavala na svakom koraku, od krađe identiteta i glasanja umjesto ljudi koji nisu izašli na izbore, do krađe na brojanju. Govorili smo i da će se ovi izbori završiti tek onda kada se ponovi izborni proces u Doboju, Zvorniku i Laktašima. To kažemo i danas. CIK treba donijeti novu odluku i ponoviti izbore na svim biračkim mjestima u ovim gradovima. Ovo je bila organizirana krađa, o čemu govore i podaci do kojih je došao CIK. Ovi gradovi već tradicionalno služe režimu da se ruga volji naroda – istaknuo je Blanuša.

Dodao je da podaci pokazuju kako su rezultati nakon poništavanja izbora na pomenutih 136 mjesta potpuno drugačiji.

– Prema najnovijim podacima, bez rezultata s poništenih 136 biračkih mjesta, mi vodimo i imamo više od šest hiljada glasova prednosti. Sada svi zajedno moramo odbraniti pobjedu i volju naroda. Ponovljeni izbori će biti svojevrsni referendum, između stalnog ponižavanja i neizvijesnosti s jedne, i pravde i dostojanstvenog života s druge strane. Režim neće odustati od krađe i prevare kako bi sačuvao privilegije i nastavio lagodno živjeti od našeg novca. Garantiram građanima Republike Srspke da na ponovljenim izborima nijedan glas neće biti zloupotrijebljen i da će konačno pobijediti pravda koju toliko dugo čekamo – zaključio je Blanuša, saopćeno je iz SDS-a.

(Kliker.info-Fena)