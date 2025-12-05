Branislav Borenović : Dodik polako odlazi u političku prošlost, više nije gospodar života i smrti (VIDEO)

“Američka administracija je Milorada Dodika natjerala da se vrati na fabrička podešavanja s jasnom porukom da se Dejtonskim mirovnim sporazumom ne smije poigravati. On polako odlazi u političku prošlost što je velika šansa za građane koji zaslužuju bolji život i sistem oslobođen kriminala i korupcije“, rekao je poslanik PDP-a u Predstavničkom domu PS BiH, Branislav Borenović u emisiji “Mat” BN televizije.

– Nakon dugogodišnje hazarderske i avanturističke politike, lažnih obećanja i ponašanja koje je očigledno prešlo crvenu liniju, Dodik je dogovorom sa američkom administracijom preuzeo obavezu da sve vrati na početno stanje, smatra Borenović.

„Na ono što se zove ustavni okvir definisan Dejtonskim mirovnim sporazumom, gdje Republika Srpska ima svoju jasnu poziciju unutar BiH, gdje postoji konstitutivnost sva tri naroda. Gdje nije dozvoljeno bilo kakvo iskakanje i avanturizam po pitanju provođenja nečega što je neprihvatljivo za one koji su nam omogućili ili koji su važan spoljnopolitički faktor u ovoj zemlji, da se sve to vrati na početni nivo. To je Dodik isporučio“, jasan je Borenović.

– Dodik polako odlazi u političku prošlost i više nije gospodar života i smrti jer su i građani Srpske vidjeli da to nije isti čovjek. Posljednjim potezima u Skupštini Srpske je izgubio njihovu podršku, mišljenja je Borenović.

„On je sad isključivo samo predsjednik jedne političke partije. Čak su lideri nekih partija iz opozicije institucionalno moćniji od njega jer se nalaze u parlamentima, vode svoje lokalne zajednice. Dodik je, kako vrijeme prolazi, sve slabiji i slabiji i sve je manje bitan. To ga čini vjerovatno dodatno nervoznim“, ističe Borenović.

– SNSD trenutno blokira rad institucija BiH držeći ih u vakuumu jer su, tvrdi Borenović, isfrustrirani što glavnog pregovarača sa EU neće imenovati Savjet ministara BiH i SNSD-ovi kadrovi, nego postoji mogućnost da ga imenuje opozicija iz Srpske kroz Predstavnički dom Parlamenta BiH.

„Oni koriste mehanizam blokada, koji je Ustavom propisan samo za neke ekstremne situacije, zarad svog ličnog, stranačkog interesa. U Domu naroda PS BiH to koriste da ne bi bio smijenjen Špirić, da čuva svoju fotelju predsjedavajućeg ili člana Kolegijuma Doma naroda i da čuvaju fotelju ministara Košarca i Amidžića i zato koriste blokadu u Domu naroda. Sada koriste blokadu u Savjetu ministara već nekoliko puta kada je u pitanju donošenje evropskih zakona, što u suštini otkriva njihovo pravo lice“, navodi Borenović.

– To pokazuje, dodaje Borenović, da oni nemaju granice bahatosti, a svojom politikom povlače ručnu kočnicu razvoja Srpske. Plaše se, ističe, scenarija Hrvatske u kojoj zvaničnici odgovaraju za korupciju.

„U Hrvatskoj je korupcija postala ozbiljno krivično djelo. Kod nas je postala obrazac ponašanja, stil života. To je potpuno normalno. Mi smo se nekako navikli da je normalno da neko krade i da ne odgovara. To je nevjerovatan ambijent koji je uzeo toliko maha u Republici Srpskoj i BiH da imam strah od toga koliko će nam trebati vremena da promijenimo tu percepciju razmišljanja“, naglašava Borenović.

(RTV BN)