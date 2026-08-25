Božo Kovačević: Hrvatska i Srbija se neprimjereno miješaju u unutrašnje stvari BiH (Video)
Vanjskopolitički analitičar Božo Kovačević ocijenio je za N1 da političke elite u Bosni i Hercegovini već tri decenije uspješno upravljaju krizama, koristeći strah od sukoba i nestabilnosti za mobilizaciju birača.
Kao novi izvor neizvjesnosti izdvojio je budućnost Ureda visokog predstavnika i neslaganje Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije o njegovom daljem djelovanju.
Prema Kovačevićevim riječima, aktuelno stanje u vezi s OHR-om izraz je sukoba unutar „kolektivnog Zapada“.
Takva situacija, dodao je, otvara prostor Miloradu Dodiku da afirmira svoje političke planove i očekuje skoro ukidanje OHR-a.
Miješanje Zagreba i Beograda
Kovačević smatra da uloga Hrvatske i Srbije, kao susjednih država i potpisnica Dejtonskog sporazuma, nije u potpunosti konstruktivna.
Kritizirao je i politiku Zagreba, navodeći da Hrvatska podržava evropski put BiH, ali se istovremeno ponaša kao da su bh. Hrvati njena dijaspora, a ne konstitutivni narod druge države.
„Riječ je o neprimjerenom miješanju u unutrašnje stvari BiH“, poručio je, dodajući da bi se odnosi dviju država morali odvijati preko njihovih zvaničnih institucija.
Dominacija HDZ-a je nezdrava
„Do političke diferencijacije došlo je među Bošnjacima i Srbima, ali ne i među Hrvatima, jer HDZ apsolutno dominira njihovom političkom scenom. HDZ sebe smatra jedinim legitimnim predstavnikom Hrvata i to je nezdravo“, rekao je.
„I poslije Vučića – Vučić“
Kovačević ne očekuje poraz SNS-a na narednim izborima u Srbiji. Protesti nakon tragedije u Novom Sadu pokazali su nezadovoljstvo građana, ali nisu proizveli prepoznatljivo vodstvo ni jasnu političku platformu.
Govoreći o ratu u Ukrajini, Kovačević je naglasio da je Ukrajina žrtva ruske agresije, ali da nijedna strana nije ostvarila svoje ciljeve.
Smatra nerealnim očekivanje da Ukrajina sama nanese Rusiji strateški poraz te poziva Moskvu i Kijev da što prije počnu pregovore, makar o ograničenom primirju. Prema njegovoj ocjeni, evropske države govore gotovo isključivo o vojnoj pomoći, dok izbjegavaju razgovor o diplomatskom rješenju.
(Kliker.info-N1)
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