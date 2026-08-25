Vanjskopolitički analitičar Božo Kovačević ocijenio je za N1 da političke elite u Bosni i Hercegovini već tri decenije uspješno upravljaju krizama, koristeći strah od sukoba i nestabilnosti za mobilizaciju birača.

Kao novi izvor neizvjesnosti izdvojio je budućnost Ureda visokog predstavnika i neslaganje Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije o njegovom daljem djelovanju.

Prema Kovačevićevim riječima, aktuelno stanje u vezi s OHR-om izraz je sukoba unutar „kolektivnog Zapada“.

„Činjenicom da želi svog čovjeka na mjestu visokog predstavnika Amerika pokazuje interes za BiH. S druge strane, sigurnosni i vojni mehanizmi koji bi mogli biti upotrijebljeni u slučaju ozbiljne krize u nadležnosti su Evropske unije“, kazao je.

Takva situacija, dodao je, otvara prostor Miloradu Dodiku da afirmira svoje političke planove i očekuje skoro ukidanje OHR-a. Miješanje Zagreba i Beograda

Kovačević smatra da uloga Hrvatske i Srbije, kao susjednih država i potpisnica Dejtonskog sporazuma, nije u potpunosti konstruktivna.

Podrška Beograda Republici Srpskoj i Dodiku, posmatrana u kontekstu ideje „srpskog svijeta“, prema njegovoj ocjeni ne doprinosi stabilnosti BiH. Stavovi Aleksandra Vučića, Dodika i vrha Srpske pravoslavne crkve o toj koncepciji, tvrdi, gotovo su identični.

Kritizirao je i politiku Zagreba, navodeći da Hrvatska podržava evropski put BiH, ali se istovremeno ponaša kao da su bh. Hrvati njena dijaspora, a ne konstitutivni narod druge države.

„Riječ je o neprimjerenom miješanju u unutrašnje stvari BiH“, poručio je, dodajući da bi se odnosi dviju država morali odvijati preko njihovih zvaničnih institucija. Dominacija HDZ-a je nezdrava

Govoreći o predstojećim izborima, Kovačević je ocijenio da opozicione stranke s hrvatskim predznakom zasad nemaju velike izglede da ugroze HDZ BiH.

„Do političke diferencijacije došlo je među Bošnjacima i Srbima, ali ne i među Hrvatima, jer HDZ apsolutno dominira njihovom političkom scenom. HDZ sebe smatra jedinim legitimnim predstavnikom Hrvata i to je nezdravo“, rekao je. „I poslije Vučića – Vučić“

Kovačević ne očekuje poraz SNS-a na narednim izborima u Srbiji. Protesti nakon tragedije u Novom Sadu pokazali su nezadovoljstvo građana, ali nisu proizveli prepoznatljivo vodstvo ni jasnu političku platformu.

Ocijenio je da bi Vučić nakon isteka predsjedničkog mandata mogao preuzeti funkciju premijera i zadržati stvarnu vlast: „To bi značilo – i poslije Vučića, Vučić“.

Pregovori o Ukrajini nemaju alternativu

Govoreći o ratu u Ukrajini, Kovačević je naglasio da je Ukrajina žrtva ruske agresije, ali da nijedna strana nije ostvarila svoje ciljeve.