Božićno obraćanje iz Bijele kuće : Nakon 11 mjeseci, naša granica je sigurna. Inflacija je zaustavljena. Plaće su porasle. Cijene su pale “

18 Decembra
06:32 2025
Uz kulisu kamina i božićno okićene Bijele kuće američki predsjednik Donald Trump se uživo obratio Amerikancima, a u svom  izlaganju najviše je napadao bivšu vlast i svog prethodnika Joea Bidena.

Nakon nizanja i nabrajanja svih postignuća sebe i svoje administracije, počeo je s optužbama na račun prethodne demokratske vlade koju je vodio Biden.

„U januaru  sam naslijedio Bidenov nered, kojeg konstantno pokušavam popraviti“, rekao je Trump, koji je Amerikance uvjeravao da je stanje u državi dobro, bez obzira na to što njegovi građani itekako osjećaju nastavak inflacije, a i nezaposlenost je u stalnom porastu.

„Vrlo jednostavno, večeras ponovno činimo Ameriku velikom“, rekao je Trump u 18-minutnom govoru.

„Nakon 11 mjeseci, naša granica je sigurna. Inflacija je zaustavljena. Plaće su porasle. Cijene su pale.“

Jedina konkeretna vijest iz govora bila je da će 1,45 miliona vojnika do Božića dobiti čekove od 1776 dolara, što je, kako kaže,  znak poštovanja prema nadolazećoj 250. godišnjici  Sjedinjenih Država sljedeće godine.

U mnogočemu pada popularnost Trumpa među Amerikancima. Od ekonomske politike do mjera koje je uveo imigrantima, koji su odavno dio Sjedinjenih Američkih Država. Ankete će reći da Trump trenutačno dobiva plus samo zbog znatnog smanjenja ilegalne imigracije u državi.

(Kliker.info-agencije)

 

Komentari

Još nema komentara

