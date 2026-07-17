Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci osvojila je srebrenu medalju na Svjetskom prvenstvu u kineskom Hangzhouu, nakon što je danas u finalnom meču poražena od selekcije Irana s 3:1 (25:21, 25:20, 20:25 i 25:16).

Plasmanom u finale Bosna i Hercegovina je osigurala nastup na Paraolimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine, ispunivši jedan od glavnih ciljeva na ovom prvenstvu.

Iran je u finalnom meču dominantnom igrom dobio prva dva seta protiv selekcije BiH, koja je ipak u trećem setu uspjela odigrati nešto bolje, osvojiti set i vratiti se u ovaj meč. Međutim, Iranci su u četvrtom setu pokazali zašto su najbolji na svijetu i dolaze do odlučujućeg seta i konačne pobjede uvjerljivim rezultatom 25:16.

Izabranici selektora Ifeta Mahmutovića imali su impresivan put do finala. Prvenstvo su otvorili ubjedljivom pobjedom protiv Japana (3:0), potom su u derbiju grupne faze poraženi od aktuelnog svjetskog i paraolimpijskog prvaka Irana rezultatom 3:1, da bi grupnu fazu zaključili sigurnom pobjedom protiv Poljske (3:0).

U nokaut fazi bh. tim je redom eliminisao Irak (3:1), Egipat (3:0) i Brazil (3:1), čime je izborio sedmo finale svjetskih prvenstava.

Odbojkaši BiH osvojili su četvrto srebro na svjetskim prvenstvima, a pored toga imaju tri zlata i jednu bronzu.

Iran je odbranio titulu svjetskog prvaka koju je osvojio prije četiri godine u Sarajevu i potvrdio dugogodišnju dominaciju u svjetskoj sjedećoj odbojci. Iranu je ovo bilo deveto zlato sa svjetskih prvenstava.

Bronzanu medalju osvojila je selekcija Kazahstana, koja je u “malom” finalu pobijedila Brazil sa 3:2.

(Kliker.info-Fena)