Bosanskohercegovačka zajednica pozdravlja izbor Louise Arbour za generalnu guvernerku Kanade

05 Maja
22:28 2026
Bosanskohercegovačka zajednica u Kanadi pozdravila je izbor Louise Arbour za generalnu guvernerku Kanade.

Louise Arbour odigrala je ključnu ulogu u procesuiranju ratnih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini.

Arbour je za generalnu guvernerku imenovao premijer Kanade Mark Carney.

Arbour je bivša sutkinja Vrhovnog suda Kanade, a obavljala je i funkciju visoke komesarke UN-a za ljudska prava i glavne tužiteljice Međunarodnih krivičnih sudova za Ruandu i bivšu Jugoslaviju.

Njen mandat obilježilo je podizanje prve optužnice protiv tadašnjeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića za zločine protiv čovječnosti.

Bila je fokusirana na provođenje pravde, suočavajući se s teškim slučajevima ratnih zločina, genocida i zločina protiv čovječnosti u Bosni i Hercegovini.

Kao tužiteljica posjećivala je mjesta zločina u Bosni i Hercegovini, gdje je svjedočila posljedicama genocida.

Kao predsjednica Međunarodne krizne grupe (ICG), kasnije je upozoravala na tešku političku situaciju u Bosni i Hercegovini, ističući 2009. i 2011. da su nakon rata tenzije ostale visoke i da je Bosna i Hercegovina u opasnosti od raspada, te je upozoravala na nefunkcionisanje institucija.

Poznata je po svojoj posvećenosti međunarodnoj pravdi i po tome što je insistirala da procesuiranje zločina nema alternativu, ističući važnost borbe protiv nekažnjivosti.

Pod njenim vodstvom, Tribunal je intenzivirao istrage i optužnice protiv visokih vojnih i političkih zvaničnika odgovornih za etničko čišćenje, agresiju, genocid i druge zločine u Bosni i Hercegovini.

Arbour je nakon Tribunala nastavila karijeru kao sutkinja Vrhovnog suda Kanade i visoka komesarka UN-a za ljudska prava.

Generalni guverner Kanade predstavlja monarha (kralja Charlesa III) i obavlja dužnosti šefa države u Kanadi, saopštio je Institut za istraživanje genocida (IGC) Kanada.

(Kliker.info)

