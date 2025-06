Bosanska naučnica Samra Turajlić imenovana na čelo vodećeg svjetskog centra za istraživanje raka u Velikoj Britaniji

Uzbudljiv je trenutak pridružiti se institutu manje od 12 mjeseci nakon službenog otvaranja nove, najmodernije zgrade Paterson. Smještena u Withingtonu, u južnom Manchesteru, zgrada ugošćuje 700 istraživača, kliničara i operativnog osoblja, te direktno povezuje istraživački centar s bolnicom The Christie, jednom od najvećih evropskih bolnica za rak. Zgrada posjeduje objekte i stručnost potrebne za to da bude jedan od vodećih svjetskih sveobuhvatnih centara za rak, pomažući naučnicima da dobiju nove tretmane od laboratorije do pacijentovog kreveta.

Profesorica Turajlić će preuzeti dužnost od profesorice Caroline Dive, koja je bila vršiteljica dužnosti direktorice četiri godine, pružajući izuzetno naučno vodstvo tokom pandemije i preseljenja u zgradu Paterson. Profesorica Dive nastavlja biti direktorica Nacionalnog centra za biomarkere za istraživanje raka u Velikoj Britaniji i suvoditeljica Centra izvrsnosti za rak pluća u Velikoj Britaniji, koji podržava ScottishPower.

Predsjednik i prorektor Univerziteta u Manchesteru, Duncan Ivison, izjavio je: „Prikladno je da Institut za istraživanje raka u Velikoj Britaniji u Manchesteru, vodeći svjetski centar za istraživanje raka koji se fokusira na širok spektar istraživačkih područja, od osnovnih nauka do kliničkih ispitivanja, vodi vodeća svjetska klinička naučnica, profesorica Samra Turajlić.“

„Doprinos profesorice Turajlić proučavanju raka prepoznat je širom svijeta i drago mi je što je mogu poželjeti dobrodošlicu u manchestersku porodicu.“

Izvršni direktor Christie NHS Foundation Trusta, Roger Spencer, izjavio je: „Veoma smo uzbuđeni što možemo poželjeti dobrodošlicu Samri Turajlić u ovom značajnom trenutku naše historije dok započinjemo novu eru istraživanja raka u zgradi Paterson.“

„Znam da će Samrino izvanredno liderstvo i stručnost koristiti jedinstvenoj saradnji manchesterskog ‘Team Science’ i održati naš grad na čelu novih inovacija u liječenju raka, donoseći terapije s pulta do bolesničkih kreveta kako bismo koristili našim pacijentima sada i u budućnosti.“

Prof. Samra Turajlić je kćerka potpredsjednika bosanske vlade, rah. Hakije Turajlića, koji je ubijen tokom agresije 1993. pred očima francuskih vojnika Unprofora.