Borjana Krišto će predložiti Anu Trišić-Babić, Dodikovu savjetnicu, za glavnog pregovarača s EU

Nakon sastanka s predsjednicom Evropske komisije Ursulom Von der Layen, predsjedavajuća Vijeća ministara BiH je kazala da će uskoro u proceduru pustiti odluku o glavnom pregovaraču s EU.Otkrila je da je preostalo da se završe još neke proceduralne stvari kako bi ta odluka bila u proceduri.

Prema nezvaničnim informacijama, u odluci koju je pripremila Borjana Krišto, ona će predložiti Anu Trišić-Babić kao glavnog pregovarača s EU.

Ana Trišić Babić je kadar SNSD-a, a riječ je o savjetnici Milorada Dodika.

Do takve odluke dolazi nakon jučerašnjeg sastanka vrha SNSD-a i HDZ-a BiH u Banjoj Luci.

– Neka svi jasno kažu želimo li nastaviti taj proces, želimo li na tome raditi. Nadam se da će biti političke odgovornosti, stoga podsjećam sve političke aktere kad je u pitanju EU put da ne postoji vlast i opozicija nego naš zajednički interes, naše opredjeljenje, naše mjesto u EU i to je pravi način da kažemo jesmo li za taj put ili nismo, a ne da koristimo neke loše izgovore kao neku vrstu alibi politike – rekla je Krišto nakon sastanka s Von der Layen.

Trenutno nije poznato da li postoji podrška stranaka Trojke za takvu odluku, a ukoliko nje ne bude, izvjesno je da će ova ideja propasti.

(Kliker.info-Avaz)