Boris Tadić pozvao građane Srbije na otpor: Svi na ulice!

Bivši predsjednik Srbije Boris Tadić pozvao je građane da se pridruže protestima širom zemlje, poručivši da je trenutak da se pokaže zajednički građanski otpor.

Na društvenoj mreži X, Tadić je objavio poruku u kojoj poziva sve koji ne mogu doći u Beograd da organizuju proteste u svojim gradovima.

“U ovim okolnostima taktički je važno da svi koji ne mogu doći u Beograd organiziraju proteste u svojim gradovima širom Srbije! Vrijeme je za zajednički građanski otpor diljem zemlje”, napisao je Tadić.

Tadić je ranije izrazio podršku Dijani Hrki, jednoj od istaknutih ličnosti studentskog i građanskog pokreta koji posljednjih dana okuplja veliki broj ljudi nezadovoljnih društvenom i političkom situacijom u Srbiji.

