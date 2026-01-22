Boris Dežulović : Kad ustaše prodaju ulje

Sad, je li bilo baš tako, kao u vicu, ne držite me za riječ, ali kao u vicu je bogami ispalo kad je pred ulazom u zgradu zadarske Državne uprave, na istom mjestu gdje je stajala stara, razbijena spomen-ploča, prije nekoliko dana osvanula nova, još ljepša i veća, a bogami i koncilijantnija, s uklesanim nadahnutim esejom o “hrvatskom vitezu i ustaškom sinu” koji je “nakon bitke prsa u prsa, s ručnim bombama protiv neprijateljskih JNA tenkova i dijela pobunjenih Srba” – primijetili ste kako je oprezno izbjegnuto generaliziranje, bravo Jozo – “poginuo na ovom mjestu braneći Zadar i Hrvatsku”, ali s istim podsjećanjem kako “progoni, mučenja, zataje i izdaje nisu prekinuli njegov životni san: Nezavisnu Državu Hrvatsku”, i obećanjem kako oni “nastavljaju i vjeruju da će biti stvarnost”. Te iznenada i iznebuha dodanim post scriptumom – “Sve Jazovke, Hude jame, Jasenovac i dr. treba temeljito istražiti, u ime povijesne istine, naše hrvatske budućnosti i slobode”!