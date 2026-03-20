Carlos Ray “Chuck” Norris, svjetski poznati majstor borilačkih vještina, filmska ikona i zvijezda hit serije Walker, Texas Ranger, preminuo je u 86. godini. Norris je u četvrtak primljen u bolnicu na Havajima, a njegova porodica objavila je u petak da je preminuo, javlja The Variety.

„Iako bismo željeli zadržati okolnosti u privatnosti, znajte da je bio okružen svojom porodicom i u miru“, navodi se u izjavi porodice. „Za svijet je bio borilački umjetnik, glumac i simbol snage. Za nas, bio je predan suprug, ljubazan otac i djed, nevjerovatan brat i srce naše porodice. Živio je s vjerom, svrhom i nepokolebljivom posvećenošću ljudima koje je volio. Kroz svoj rad, disciplinu i dobrotu inspirirao je milione širom svijeta i ostavio trajan trag.“

Borilački umjetnik i akcijska legenda

Chuck Norris je bio jedinstven među akcijskim zvijezdama zahvaljujući svojoj autentičnoj stručnosti u borilačkim vještinama. Bio je crni pojas u više disciplina: džudo, karate, taekwondo, Tang Soo Do i brazilski jiu-jitsu, uključujući 10. stupanj u vlastitoj borilačkoj disciplini Chun Kuk Do.

Njegova filmska karijera počela je već 1969. u filmu „The Wrecking Crew“, a međunarodnu slavu stekao je ulogom protiv Bruce Leeja u kultnom filmu „The Way of the Dragon“ (poznatijem u SAD-u kao „Return of the Dragon“).

Tijekom kasnih 1970-ih i 1980-ih, Norris je bio jedan od najtraženijih akcijskih glumaca, nastupajući u filmovima poput „Good Guys Wear Black“, „The Octagon“, „Lone Wolf McQuade“, „Code of Silence“, „Missing in Action“ i „The Delta Force“.

Prelazak na televiziju

Kako se njegova filmska karijera počela smanjivati, Norris je napravio glumački prelazak na televiziju. U periodu od 1993. do 2001. godine glumio je u Walker, Texas Rangeru, kultnoj seriji koja je nastavila duh njegovih ranijih filmova, posebno „Lone Wolf McQuade“. Kasnije se vraćao u TV filmovima, uključujući „Walker Texas Ranger 3: Deadly Reunion“ (1994) i „Walker, Texas Ranger: Trial by Fire“ (2005).

U posljednjim godinama, Norris je postao predmetom internet-memeova koji prikazuju apsurdne, humoristične moći poput „Chuck Norris ubija 100% bakterija“ ili „Papir pobjeđuje kamen, kamen pobjeđuje makaze, ali Chuck Norris pobjeđuje sve tri istovremeno“.

Također je nastavio nastupati u reklamama za opremu za vježbanje i bio je sve glasniji u političkom angažmanu kao konzervativac.

Norris je rođen u Ryanu, Oklahoma, a njegov otac bio je vojnik u Drugom svjetskom ratu. Godine 1958. pridružio se zračnim snagama SAD-a kao vojni policajac, a u Južnoj Koreji započeo je trening u Tang Soo Dou. Tijekom karijere razvio je vlastiti stil, Chun Kuk Do („Univerzalni put“).

Nakon vojnog staža, radio je u avioindustriji i otvorio niz škola borilačkih vještina, gdje su mu klijenti bili Steve McQueen, Priscilla Presley, Donny i Marie Osmond, među mnogima.

Norris je bio dvaput oženjen. Prva supruga bila je Dianne Holechek (1958–1988), a iza njega je ostala druga supruga Gena O’Kelley, s kojom se vjenčao 1998. Imao je petero djece – Eric, Mike, Dakota, Danilee i Dina – i brojne unuke.

Kroz disciplinu, rad i posvećenost obitelji i obožavateljima, Chuck Norris ostaje simbol snage, istrajnosti i borilačkog duha. Njegov utjecaj u filmskoj industriji i popularnoj kulturi, kao i inspiracija koju je pružio milionima obožavatelja, osiguravaju da će njegovo ime ostati trajno upamćeno.

“]

