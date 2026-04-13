Jedinstvena organizacija boraca Grada Mostara izražava zabrinutost zbog sve češćih primjera diskriminacije i majorizacije Bošnjaka u Mostaru. Ovi postupci narušavaju ravnopravnost građana i direktno krše zakone i demokratske principe.

U proteklim godinama zabilježeni su slučajevi nelegalne gradnje javnih objekata bez potrebnih dozvola. Takva gradnja protivna je urbanističkim propisima i ugrožava pravni poredak. Pored toga, na javnim površinama i objektima u vlasništvu Grada Mostara postavljeni su murali koji veličaju presuđene ratne zločince. Njihovo uklanjanje se opstruira, iako nadležni organi potvrđuju da su murali postavljeni bez dozvole. Time se krši Zakon o komunalnom redu i izaziva osjećaj nesigurnosti kod bošnjačkih građana.

Ovakvi postupci suprotni su Ustavu Bosne i Hercegovine, koji garantuje ravnopravnost svih građana i konstitutivnih naroda. Oni su također u suprotnosti s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima, koji obavezuju državu da štiti građane od diskriminacije i osigura poštivanje ljudskog dostojanstva.

Jedinstvena organizacija boraca Grada Mostara podsjeća da se Armija Republike Bosne i Hercegovine borila za suverenu i multietničku državu, zasnovanu na vladavini prava i ravnopravnosti svih naroda i građana. Današnja dešavanja u Mostaru predstavljaju negiranje tih principa i prijetnju demokratskom uređenju.

Stoga: Pozivamo domaće institucije, međunarodnu zajednicu i visokog predstavnika da hitno reaguju. Potrebno je ukloniti nelegalne sadržaje, sankcionisati odgovorne i osigurati dosljednu primjenu zakona. Samo tako može se očuvati mir, povjerenje i demokratski poredak u Bosni i Hercegovini.

Zahtijevamo od svih političkih struktura u gradu i kantonu, kao i od svih političkih subjekata koji baštine herojske tekovine Armije BiH, da poduzmu energične mjere, bez ikakvih ustupaka, u provođenju zakona i uklone sva obilježja posvećena ratnim zločincima u gradu Mostaru.

Istovremeno pozivamo nadležna tužilaštva da konačno procesuiraju ove nezakonitosti i uklone dugogodišnju sumnju da štite politike koje veličaju ratne zločince (član 145a KZ BiH).

JOB Grada Mostara zahtijeva hitno djelovanje gradskih inspekcijskih i policijskih struktura, jer je neprihvatljivo da do danas nisu izvršile zakonom propisane obaveze.

Pozivaju se nadležne institucije Grada Mostara da provedu zahtjeve relevantnih institucija i dužnosnika te odmah zatvore i zapečate sve javne, kulturne, vjerske i druge objekte koji se grade bez potrebnih i važećih dozvola. Tu inicijativu podržale su gotovo sve stranke u gradu, ali od nadležnih institucija, čija je to obaveza, nema nikakve reakcije.

Također, od Tužilaštva očekujemo da konačno aktivira krivične prijave protiv nosilaca nezakonitosti, koje se godinama drže u ladicama pod izgovorom zaštite navodnih nacionalnih interesa, te da otvori istrage i utvrdi činjenično stanje.

Samo putem istine, pravde i zakonitosti moguće je graditi stabilan, uređen i normalan Mostar za sve njegove građane.

JOB Grada Mostara će pratiti sve aktivnosti i poduzimati mjere u rješavanju ovog problema te će po ovim pitanjima zauzimati stavove – stoji u saopštenju JOB-a Grada Mostara.