Udruženje demobilisanih boraca 1992–1995. Gornji Vakuf uputilo je oštro reagiranje na saopćenje predsjednika Udruženja ratnih vojnih invalida Srednjobosanskog kantona Ekrema Julardžije, optužujući njega i Stranku demokratske akcije (SDA) za, kako navode, dugogodišnje zanemarivanje istinskih heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata i politizaciju boračkih pitanja.

Kako su prenijeli pojedini bh. mediji, Savez RVI-Srednjebosanskog kantona neće dozvoliti da se zloupotrebljava ime istinskog heroja odbrane Bosne i Hercegovine Mufid (Ferid) Tihak i njegove porodice koji su se ni krivi ni dužni našli u “vrzinom kolu” čiji je ne prvi put vješt režiser ministar odbrane BiH Zukan Helez.

U saopćenju Udruženje demobilisanih boraca 1992–1995. Gornji Vakuf navodi se da je reakcija Julardžije usmjerena protiv ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez, a povodom izgradnje spomenika nosiocu ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“ rahmetli Mufidu Tihaku u njegovom rodnom selu Boljkovac.

Iz Udruženja demobilisanih boraca tvrde da su predstavnici pojedinih boračkih organizacija i političkih struktura tri decenije zanemarivali inicijative za obilježavanje lika i djela Mufida Tihaka, heroja Armije Republike BiH iz Gornjeg Vakuf, te postavljaju pitanje zbog čega spomenik nije podignut ranije.

„Zašto nakon više od 30 godina od završetka rata nije podignut spomenik heroju Mufidu Tihaku i gdje su bili svi oni koji se danas pozivaju na procedure i zakone“, navodi se u saopćenju.

Udruženje dalje tvrdi da su protivnici projekta pokušavali osporiti izgradnju spomen-obilježja kroz različite administrativne procedure i inspekcijske kontrole, ocjenjujući da se radi o selektivnoj primjeni propisa.

U reagiranju se pruža podrška ministru Helezu, za kojeg navode da je kao pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine učestvovao u organiziranju otpora tokom agresije, te ističu da su napadi na njega politički motivirani.

Posebno oštrim tonom Udruženje je reagiralo na navode o Mirsadu Milanoviću, ratnom vojnom invalidu i saborcu rahmetli Mufida Tihaka, ocjenjujući pokušaje njegove diskreditacije neprihvatljivim.

U saopćenju se također kritizira djelovanje SDA na lokalnom nivou, uz tvrdnje da su politički interesi stavljani ispred zajedničkog obilježavanja važnih datuma i njegovanja kulture sjećanja.

Na kraju saopćenja Udruženje demobilisanih boraca 1992–1995. Gornji Vakuf poručuje da će spomenik „Zlatnom ljiljanu“ Mufidu Tihaku biti svečano otvoren 19. juna 2026. godine u selu Boljkovac kod Gornjeg Vakufa, ističući da je cilj projekta očuvanje sjećanja na jednog od heroja odbrane Bosne i Hercegovine.