Bomba u najavi: Italijanski velikan spremio 25 miliona za Kerima Alajbegovića
Nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine i član RB Salzburga Kerim Alajbegović postao je jedno od najtraženijih mladih imena na evropskoj sceni.
Sa svega 18 godina, Alajbegović briljira u austrijskom klubu, a njegove partije nisu prošle nezapaženo među najvećim klubovima Starog kontinenta.
Da je interes bio izuzetno ozbiljan, potvrdio je i otac mladog fudbalera, Semin Alajbegović.
Zimski rok pun ponuda, ali bez transfera
U razgovoru za BILD, Semin Alajbegović je otkrio da je tokom zimskog prijelaznog roka bilo mnogo konkretnih ponuda, ali da je odluka bila jasna.
“Jasno je da ćemo nastaviti putovanje u Salzburgu. Tokom ljeta ćemo zajedno s Bayer Leverkusenom odlučiti o sljedećem koraku“, rekao je Alajbegovićev otac.
Ovakav stav potvrđuje da su i igrač i klub fokusirani isključivo na razvoj i kontinuitet, a ne na brz transfer.
Roma nudila 25 miliona eura
Ipak, ponuda je odbijena zajedničkom odlukom Bayer Leverkusena, RB Salzburga i samog igrača.
Engleski klubovi se uključili nakon Evropske lige
Nakon sjajnih nastupa u Evropskoj ligi, posebno protiv Aston Ville i Basela, u kojima je Alajbegović postigao dva pogotka, interesovanje je dodatno poraslo. Njemački mediji navode da su se tada u utrku uključili i pojedini klubovi iz Engleske.
Uprkos svemu, plan ostaje nepromijenjen.
Povratak u Bayer kao logičan korak
Prema aktuelnim informacijama, najrealnija opcija je povratak Kerima Alajbegovića u Bayer Leverkusen naredne sezone. Tamo bi trebao dobiti znatno veću ulogu i postati jedan od nosilaca napada ekipe.
Za mladog bh. reprezentativca sve ide po planu – strpljivo, bez žurbe, ali s jasnim ciljem. Njegova priča tek se zahuktava, a Evropa ga već pažljivo prati.
(Kliker.info-N1)
