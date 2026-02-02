hamburger-icon

Bomba u najavi: Italijanski velikan spremio 25 miliona za Kerima Alajbegovića

02 Februara
15:46 2026
Soccer Football – UEFA Europa League – RB Salzburg v Basel – Stadion Salzburg, Salzburg, Austria – January 22, 2026 RB Salzburg's Kerim Alajbegovic REUTERS/Gintare Karpaviciute

Nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine i član RB Salzburga Kerim Alajbegović postao je jedno od najtraženijih mladih imena na evropskoj sceni.

Sa svega 18 godina, Alajbegović briljira u austrijskom klubu, a njegove partije nisu prošle nezapaženo među najvećim klubovima Starog kontinenta.

Da je interes bio izuzetno ozbiljan, potvrdio je i otac mladog fudbalera, Semin Alajbegović.

Zimski rok pun ponuda, ali bez transfera

U razgovoru za BILD, Semin Alajbegović je otkrio da je tokom zimskog prijelaznog roka bilo mnogo konkretnih ponuda, ali da je odluka bila jasna.

“Jasno je da ćemo nastaviti putovanje u Salzburgu. Tokom ljeta ćemo zajedno s Bayer Leverkusenom odlučiti o sljedećem koraku“, rekao je Alajbegovićev otac.

Ovakav stav potvrđuje da su i igrač i klub fokusirani isključivo na razvoj i kontinuitet, a ne na brz transfer.

Roma nudila 25 miliona eura

Ipak, ponuda je odbijena zajedničkom odlukom Bayer Leverkusena, RB Salzburga i samog igrača.

Engleski klubovi se uključili nakon Evropske lige

Nakon sjajnih nastupa u Evropskoj ligi, posebno protiv Aston Ville i Basela, u kojima je Alajbegović postigao dva pogotka, interesovanje je dodatno poraslo. Njemački mediji navode da su se tada u utrku uključili i pojedini klubovi iz Engleske.

Uprkos svemu, plan ostaje nepromijenjen.

Povratak u Bayer kao logičan korak

Prema aktuelnim informacijama, najrealnija opcija je povratak Kerima Alajbegovića u Bayer Leverkusen naredne sezone. Tamo bi trebao dobiti znatno veću ulogu i postati jedan od nosilaca napada ekipe.

Za mladog bh. reprezentativca sve ide po planu – strpljivo, bez žurbe, ali s jasnim ciljem. Njegova priča tek se zahuktava, a Evropa ga već pažljivo prati.

(Kliker.info-N1)

