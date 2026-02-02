Bomba u najavi: Italijanski velikan spremio 25 miliona za Kerima Alajbegovića

Nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine i član RB Salzburga Kerim Alajbegović postao je jedno od najtraženijih mladih imena na evropskoj sceni.

Sa svega 18 godina, Alajbegović briljira u austrijskom klubu, a njegove partije nisu prošle nezapaženo među najvećim klubovima Starog kontinenta.

Da je interes bio izuzetno ozbiljan, potvrdio je i otac mladog fudbalera, Semin Alajbegović. Zimski rok pun ponuda, ali bez transfera

U razgovoru za BILD, Semin Alajbegović je otkrio da je tokom zimskog prijelaznog roka bilo mnogo konkretnih ponuda, ali da je odluka bila jasna.

“Jasno je da ćemo nastaviti putovanje u Salzburgu. Tokom ljeta ćemo zajedno s Bayer Leverkusenom odlučiti o sljedećem koraku“, rekao je Alajbegovićev otac.

Ovakav stav potvrđuje da su i igrač i klub fokusirani isključivo na razvoj i kontinuitet, a ne na brz transfer. Roma nudila 25 miliona eura

Prema pisanju Bilda, interes su pokazali veliki klubovi iz Italije, Španije i Turske, a posebno se istakla Roma. Italijanski velikan je, kako navode njemački mediji, poslao i zvaničnu ponudu tešku čak 25 miliona eura, uključujući bonuse.

Ipak, ponuda je odbijena zajedničkom odlukom Bayer Leverkusena, RB Salzburga i samog igrača. Engleski klubovi se uključili nakon Evropske lige

Nakon sjajnih nastupa u Evropskoj ligi, posebno protiv Aston Ville i Basela, u kojima je Alajbegović postigao dva pogotka, interesovanje je dodatno poraslo. Njemački mediji navode da su se tada u utrku uključili i pojedini klubovi iz Engleske. Uprkos svemu, plan ostaje nepromijenjen. Povratak u Bayer kao logičan korak

Prema aktuelnim informacijama, najrealnija opcija je povratak Kerima Alajbegovića u Bayer Leverkusen naredne sezone. Tamo bi trebao dobiti znatno veću ulogu i postati jedan od nosilaca napada ekipe.