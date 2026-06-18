Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras je odigrala utakmicu drugog kola grupne faze Svjetskog prvenstva protiv Švicarske, u kojoj su Zmajevi upisali poraz.

Nakon mirnog prvog poluvremena bez pogodaka (0:0), Švicarska je u nastavku preuzela kontrolu i stigla do vodstva u 74. minuti. Strijelac je bio Manzambi, koji je iskoristio gužvu u kaznenom prostoru i pogodio za 1:0.

Drugi gol za Švicarsku postigao je Vargas, koji je u drugom dijelu preciznim udarcem povećao prednost na 2:0.

Uslijedio je novi pogodak Manzambija, koji je svojim drugim golom na utakmici povisio rezultat na 3:0 i dodatno udaljio BiH od povratka u meč.

Bosna i Hercegovina je nakon toga uspjela doći do pogotka – strijelac je bio Ermin Mahmić, koji je smanjio rezultat na 3:1.

Ipak, Švicarska je u samoj završnici potvrdila pobjedu. U 96. minuti Xhaka je bio izvođač jedanaesterca i postavio konačnih 4:1.

Zmajevi su tako ostali bez bodova u ovom kolu, dok je Švicarska upisala uvjerljivu pobjedu.

Zmajevi naredni susret igraju 24. juna u Seattleu protiv Katara od 21 sat po našem vremenu. BiH u slučaju trijumfa ima velike šanse da prođe u nokaut fazu.

(Kliker.info-FTV)