Bojkot se širi : Nekoliko država bojkotuje Eurosong zbog učešća Izraela

Nakon višemjesečnog neslaganja, većina članica Evropske radiodifuzne unije (EBU) složila se da izmijeni pravila glasanja, što će omogućiti Izraelu da učestvuje na Evropskom takmičenju za pjesmu Eurosonga u maju.

To znači da sve države koje žele učestvovati u muzičkom takmičenju mogu to i učiniti.

Nakon ove odluke, radiodifuzne organizacije iz Španije, Irske, Nizozemske i Slovenije objavile su 4. decembra da će bojkotovati ovaj događaj.

Španski emiter RTVE jedan je od pet glavnih finansijera festivala. U međuvremenu je Avrotos iz Nizozemske naveo da je odluka “rezultat pažljivog procesa”.

Slovenija je saopštila da je odluku donijela jer “neće učestvovati na Eurosongu ako Izrael učestvuje. U ime 20.000 djece koja su poginula u Gazi”, izjavila je predsjednica upravnog odbora slovenskog javnog emitera, Natalija Gorscak.

EBU i ORF iz Austrije, kao domaćin, vodili su brojne razgovore proteklih sedmica kako bi spriječili bojkot.

Jedna od glavnih poruka bila je da je najveći muzički spektakl na svijetu događaj koji organizuju javni emiteri i da taj događaj ne bi trebao biti politički.

EBU je također izmijenio pravila glasanja na Eurosongu.

Sada publika ima manji uticaj, dok je uloga žirija u dvije polufinalne večeri i u finalu ojačana.

Promjene su uvedene kao reakcija na rezultat Eurosonga održanog u Bazelu, gdje je izraelska pjevačica Yuval Raphael zauzela drugo mjesto zahvaljujući izuzetno velikom broju glasova publike.

Sumnjalo se da je glasanje bilo zasnovano na strateškoj mobilizaciji gledalaca u korist Izraela.

