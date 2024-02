Bogić Bogićević zaplakao zbog djece! “Svijet se raspao, moramo biti spremni na sve!” (VIDEO)

Hadžifejzović: “Šta je ovo što se dešava u BiH? Je li reciklaža ili nešto dramatičnije?”

Bogićević: “Mi smo u Evropi, a čitav život molimo da nas Evropa primi! To nije dobro ni za njih ni za nas! Ovo se može tumačiti da Evropa želi da ubrza otvaranje pregovora! Ne bi dobro bilo da se otvara još nego žarište u srcu Evrope! Evropa ima dug! Da je ta Evropa bila odlučnija i brža, mogao je Dejton biti ’92.! Imam dozu rezerve!”

Hadžifejzović: “Jesmo li mi potrebniji Evropi ili oni nama? Rade li to iz svog interesa?”

Bogićević: “Mi Evropi trebamo, a oni nama još više! Olako ne mogu ništa prihvatiti jer imam loše iskustvo iz devedesetih!”

Hadžifejzović: “Evropa nije jedinstvena?”

Bogićević: “Ne! Jedino što je trajno su interesi! Oni se mijenjaju! Da ne budemo toliki pesimisti, treba prepustiti vremenu, pa da vidimo šta će ta Evropa učiniti!”

Hadžifejzović: “Da li iko od lidera od Vas traži politički savjet?”

Bogićević: “Ne, i ne treba! Kad bi samo dio pažnje posvetili državi koliko posvjećujemo naciji, imali bismo funkcionalnu državu! Historija nas uči da narod ne može niko uništiti, što svjedoči skoro osamdeset godina palestinskog slučaja, ali vidimo kako im je bez države!”

Hadžifejzović: “U kojem kontekstu Palestina ima veze s nama? Kažu da je FBiH Gaza…”

Bogićević: “Nema mira u svijetu dok se ne riješi palestinsko pitanje! Jedino ispravno rješenje su palestinska i izraelska država!”

Hadžifejzović: “Otvaranje EU puta je zatvaranje njih, bh. političara, u zatvor…”

Bogićević: “Oni to znaju, ali ne mora značiti da će otići u zatvor! Korupcija u Hrvatskoj nije pala. Otišao je samo Sanader! Nisam za sankcije po svaku cijenu!”

Hadžifejzović: “Moram pitati za ocjenu rada Trojke…”

Bogićević: “Bilo bi dobro da budu još uporniji!”

Hadžifejzović: “Bilo bi dobro da budete još direktniji… Recite im slobodno!”

Bogićević: “Ne želim! Neka rade svoj posao najbolje moguće!”

Hadžifejzović: “U istom danu su uhapšeni prvi čovjek OSA-e i predsjednik Suda države. To što smo jučer čuli od tužiteljice je šokantno. Kako to komentarišete?”

Bogićević: “Užasno, ali kod nas očekivano! Bolje bi bilo da se ovo ranije desilo! Volio bih da nastave sa hapšenjem svih onih koji su se o zakon ove države ogriješili!”

Hadžifejzović: “Jučer počasni građanin Srebrenika, danas CD ličnost godine… Znače li Vam te nagrade?”

Bogićević: “Znače! Zahvalan sam, posebno malim mjestima! Dugujem zahvalnost i Bosanskoj Krupi. Tu nagradu još nisam preuzeo. Zahvalan sam i Vama.”

Hadžifejzović: “Kad je bilo gotovo da budete gradonačelnik Sarajeva, optužbe su stigle na račun SDP-a da su Vam ‘napakovali’. Šta znate o tome?”

Bogićević: “Nisam imao izbornu kampanju! Nisam tražio to. Prihvatio sam jer sam preživio rat u ovom gradu – gradu koji je pretvoren u logor! Dugo su tražili od mene da to prihvatim… Prihvatio sam s namjerom da pomognem ovom gradu! Dogodilo su da su dva čovjeka iz SDP-a bila protiv njihovog prijedloga, ali to je do njih… nije do mene! Do njih u partiji i do njih lično!”

Hadžifejzović: “Mislite da su dvojica mogla sama?”

Bogićević: “Ne znam! Sve je moguće! Nisam nikad razgovarao na tu temu! Ponudio sam svoje političke usluge, rekli ‘ne treba’, ja se zahvalio i tu je tačka!”

Hadžifejzović: “Jeste li ljuti?”

Bogićević: “Na njih ne! Ljut sam samo na sebe, jer sam im vjerovao! Bože moj, život ide dalje!”

Bogić Bogićević je pobjednik jubilarnog dvadesetog izbora za CD ličnost godine, ali je svoju nagradu odlučio pokloniti drugim sa liste, Ismailu Zulfiću i Ismailu Barlovu. Pogledajte kako je to izgledalo u videoprilogu.