Bogatiji nego ikad : Kako Trump zarađuje na svom položaju

Od ponovnog izbora za predsjednika SAD-a, Donald Trump se više puta suočio s optužbama za profitiranje od svoje funkcije. Doista, Trump i njegova porodica nedavno su sklopili brojne poslove – od nekretnina i kriptovaluta do obveznica i dionica. Postoji li ovdje mustra koja ukazuje na osobno bogaćenje?

U SAD-u, Zakon o etici u vladi iz 1978., donesen kao odgovor na skandal Watergate, zahtijeva od predsjednika, potpredsjednika i drugih visokorangiranih dužnosnika da godišnje objave iznos svojih financija. Ta se izvješća podnose Uredu za vladinu etiku (OGE) i javno su dostupna.

Kupio obveznice u vrijednosti većoj od 100 miliona dolara

Prema nedavnim dokumentima Ureda za financije (OGE), Trump je od 21. januara 2025. proveo više od 600 financijskih transakcija, uloživši više od 100 milijuna dolara u korporativne, općinske i državne obveznice. Trump je kupio korporativne obveznice od Citigroup, Morgan Stanley, Meta, T-Mobile US, The Home Depot i UnitedHealth, među ostalima.

Ulaganja republikanskog političara stoga obuhvaćaju sektore koji bi mogli imati koristi od političkih odluka njegove administracije, poput financijske deregulacije. Kritičari to vide kao potencijalni sukob interesa.

Trump, investitor u dionice

Što se tiče poslova s ​​dionicama, trenutno nema javnih objava o kupnjama ili prodajama od početka Trumpovog drugog mandata u januaru 2025. Prema posljednjoj objavi, koja je bila koncem 2024. Trump je imao značajne udjele u Microsoftu, Blackstoneu i vlastitoj tvrtki, Trump Media & Technology Group.

Trump je također posjedovao dionice u tehnološkim i vodećim tvrtkama kao što su Amazon, Alphabet, Meta, Tesla, Berkshire Hathaway, PepsiCo, JPMorgan Chase, Coca-Cola i Pfizer.

Trump sklapa neobičan dogovor

Međutim, najveće pojedinačne pozicije bile su u Nvidiji, s vrijednošću od 615.000 do 1,3 milijuna dolara, i Appleu, s vrijednošću od 650.000 do 1,35 milijuna dolara. Obje tvrtke značajno su pogođene Trumpovim političkim odlukama.

Tako je Trump u početku u potpunosti zabranio Nvidiji prodaju čipova Kini, ali je nedavno ublažio to pravilo. Zauzvrat, Nvidia mora predati 15 posto svojih prihoda u Kini američkoj vladi – vrlo neobičan i, prema riječima stručnjaka, neviđen potez u povijesti Sjedinjenih Država.

Trump poštedio Apple novih tarifa na čipove

Početkom avgusta, Trump je također najavio tarife do 100 posto na uvoz računalnih čipova i poluvodiča. Međutim, tvrtka iPhone bila bi, rečeno je, izuzeta od tih tarifa, uostalom, izvršni direktor Applea Tim Cook obećao je Appleu dodatnih 100 milijardi dolara ulaganja u SAD. Cijena dionica Applea nakon toga je porasla za više od četiri posto sljedećeg dana.

Trumpovi poslovi s nekretninama u Ujedinjenim Arapskim Emiratima

Trumpove nedavne poslove s nekretninama također je teško odvojiti od njegovih službenih poslova i putovanja. Trumpovo prvo veliko inozemno putovanje odvelo ga je u Saudijsku Arabiju, Katar i Ujedinjene Arapske Emirate – upravo one zemlje u kojima njegova obitelj paralelno provodi nove ili proširene projekte.

U maju je započela izgradnja Trump Towera Jeddah, luksuznog nebodera od 47 spratova na saudijskoj obali Crvenog mora. Obitelj Trump također je najavila izgradnju luksuznog golf terena u Kataru “u Trumpovom stilu” kao dio razvojnog projekta vrijednog 5,5 milijardi dolara, kao i Trump International Hotel & Tower u Dubaiju – objekta od 80 spratova s ​​najvišim vanjskim bazenom na svijetu.

Trump puno zarađuje od kripto investicija

Trumpova kripto ulaganja, međutim, sve više konkuriraju njegovom tradicionalnom poslovanju s nekretninama. U junu je američki časopis “Forbes” procijenio da je Trump možda zaradio oko milijardu dolara samo u proteklih devet mjeseci od svojih kripto ulaganja, poput Trump meme coina i svojih dionica u World Liberty Financial.

U julu je njegova holding tvrtka Trump Media & Technology objavila da je uložila 2 milijarde dolara u Bitcoin i druge kriptovalute. Stoga nije prikladno da samoproglašeni “kripto predsjednik” snažno gura deregulaciju sektora.

Trump profitira od svoje političke funkcije

Nedavno je David Kirkpatrick u senzacionalnom izvješću u The New Yorkeru izračunao da su Trump, njegova djeca i njihovi supružnici zaradili više od 3,4 milijarde dolara od početka Trumpovog prvog predsjedništva. Većina tih poslova, transakcija i ulaganja gotovo sigurno ne bi bila ostvarena da je Trump ostao čisti poslovni čovjek.

U intervjuu za MSNBC-jev The Weekend Primetime prošle nedjelje, Kirkpatrick je rekao da su, iako su drugi predsjednici i njihova djeca pronašli načine da unovče ugovore za knjige i honorare za govore, u usporedbi s ugovorima obitelji Trump, svi oni su “sitni”.

Kada djeca upravljaju predsjednikovim bogatstvom

Kritičari smatraju posebno iritantnim to što, za razliku od svojih prethodnika, Trump nije prebacio svoju imovinu u takozvani slijepi trust na početku svog drugog mandata. Umjesto toga, njegova djeca, posebno Donald Trump Jr., upravljaju njegovim bogatstvom. Jasna granica između privatnog poslovanja i javne funkcije izgleda drugačije.

Trumpov pristup znatno se razlikuje od pristupa prethodnih predsjednika. Primjerice, Jimmy Carter prenio je svoju farmu kikirikija u slijepi trust. Lyndon B. Johnson, Ronald Reagan, Bill Clinton, George Bush i njegov sin George W. Bush također su koristili slijepe trustove tokom svojih predsjedničkih mandata.

Trump bogatiji nego ikad

Dakle, zloupotrebljava li Trump doista svoju funkciju na neviđen način kako bi se osobno obogatio? Odričući se “slijepog trusta”, Trump time svakako daje povoda da bude napadan. Optužbu o sukobu interesa nije tako lako odbaciti.

U međuvremenu, Trump i njegova obitelj brane se od optužbi da profitiraju od predsjedničkog mandata. Trumpov sin, Eric, izjavio je za Financial Times u junu: “Ako postoji jedna obitelj koja nije profitirala od politike, to je obitelj Trump.”

Činjenica je: Prema poslovnom časopisu Forbes, glava obitelji i predsjednik Donald Trump trenutno vrijedi 5,5 milijardi dolara – što ga čini bogatijim nego ikad.

Angela Göpfert (DW)